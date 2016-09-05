На бесплатные лекарства для детей – 3,5 миллиона

Воспользоваться правом на бесплатные лекарства могут дети до 3 лет и дети до 6 лет из многодетных семей (вне зависимости от наличия инвалидности у ребенка и материального положения его семьи).

Льготный рецепт на лекарства выписывает участковый врач-педиатр, который ставит диагноз и определяет лечение. При себе родителям маленького пациента необходимо иметь свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС ребенка.

Выписав рецепт, доктор должен заверить его личной печатью, также необходима печать медицинской организации. Получить бесплатные лекарства можно в аптеке по месту жительства, обслуживающей льготные категории граждан.

Если у родителей пациентов возникают проблемы при выписке льготных препаратов, необходимо обратиться к заведующему поликлиникой, к руководителю медицинской организации или в страховую компанию.