На бесплатные лекарства для детей – 3,5 миллиона

На дополнительное льготное лекарственное обеспечение детей областной департамент здравоохранения направил 3,5 миллиона рублей.

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Воспользоваться правом на бесплатные лекарства могут дети до 3 лет и дети до 6 лет из многодетных семей (вне зависимости от наличия инвалидности у ребенка и материального положения его семьи).

Льготный рецепт на лекарства выписывает участковый врач-педиатр, который ставит диагноз и определяет лечение. При себе родителям маленького пациента необходимо иметь свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС ребенка.

Выписав рецепт, доктор должен заверить его личной печатью, также необходима печать медицинской организации. Получить бесплатные лекарства можно в аптеке по месту жительства, обслуживающей льготные категории граждан.

Если у родителей пациентов возникают проблемы при выписке льготных препаратов, необходимо обратиться к заведующему поликлиникой, к руководителю медицинской организации или в страховую компанию.

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Комментарии:

  1. Екатерина

    Были сегодня в поселке Боголюбово в поликлиннике , ребенку 2 года заболел, попросили тот самый “бесплатный рецепт” , другого даже не ожидала услышать “ДЕНЕГ НЕТ”, для кого интересно выделили деньги или в связи с активными действиями Сергея Плаксина в защиту своей жены Облздрав решил “хорошеньким ” стать? Опять же где тогда деньги?

  2. Maggie

    I could watch Sc’dlinerhs List and still be happy after reading this.

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