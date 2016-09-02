Жизнь где-то рядом

Деревенская жизнь рассматривается на летний сезон. Дачники спасают село от окончательного умирания. Но в августе они разъезжаются и остаются во многих деревнях лишь по несколько человек.

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