Ковровскую академию подвела демографическая яма

Ковровская государственная технологическая академия не смогла закрыть все бюджетные места на направлениях бакалавриат и магистратура.

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Если в главном вузе региона ВлГУ средний конкурс на бюджет составил более 2 человек на место, а по некоторым специальностям достиг 28 человек место, то главный ковровский вуз недобрал около 40% абитуриентов. Всего в этом году КГТА было выделено 229 бюджетных мест. Из них на бакалавриат по итогам приемной кампании зачислено лишь 120 человек, в магистратуру – 30.

В вузе поясняют причины, приведшие к недобору. Среди них – демографическая яма. Если десять лет назад из школ выпустились 1200 одиннадцатиклассников, то в этом – всего 547. Кроме того, по мнению сотрудников КГТА, подрастающее поколение не до конца оценивает все плюсы технического образования, отдавая предпочтение гуманитарным специальностям. И, наконец, ложку дегтя внесло и ужесточение правил приема абитуриентов. В результате КГТА потеряла порядка 30-40 потенциальных студентов.

Среди позитивных новостей – стопроцентный набор на программы среднего профессионального образования. Конкурс на СПО – не меньше двух человек на место.

 

 

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Комментарии:

  1. Rosa

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