Ошибка председателя

Их «войны» часто начинаются именно из-за подозрений того, что человек, которому они сами доверили управлять СНТ, не чист на руку. Вот так и превращается во многих товариществах дачная жизнь в один долгий триллер под названием: как поймать «вора». Мы попытались разобраться, почему люди на шести сотках с большим энтузиазмом «шьют дело» председателю, чем подвязывают огурцы и помидоры?

Тушили свет

СНТ «Мелиоратор-1» (Судогодский район) показывают в местных теленовостях. На экране садоводы, разводящие руками: платим – ужас сколько, а трубы текут, дороги – так себе. В принципе эту «картинку» можно сделать типичной – таковы основные претензии у дачников в любом уголке области. Некоторые еще и частенько без света сидят.

Станислав Гордеев, управляющий СНТ «Мелиоратор-1», соглашается встретиться со мной сразу. Первое, что бросается в глаза при въезде в сад, – красивый вид на озерцо и ряд новехоньких бетонных столбов. Их установили в начале июня. Однако не только ради того, чтобы заменить старые деревянные. «Сети были построены в советское время по старым нормативам, рассчитанным на «лампочку Ильича», – говорит Станислав Федорович. – Но теперь мощностей не хватает дальним участкам, они получают 160-170 вольт вместо 220. Поэтому на общем собрании мы решили поменять опоры и протянуть СИП».

– Фен включить нельзя было, – коротко и четко конкретизирует суть проблемы Валентина Ивановна Татаева, здешний садовод со стажем. – Это ведь раньше были однотипные домики, а теперь – дома! И электрический чайник был 1 на улицу, а теперь в каждом доме – от микроволновки до газонокосилки.

Но некоторые дачники возмущенно загудели, когда узнали, что ремонтные работы будут идти 3,5 дня. Самые «громкие» (трое) пришли на заседание правления. Они просили перенести работы на сентябрь, когда в саду будет немноголюдно и жизнь без света мало кого взволнует. Члены правления проголосовали за начало работы. И три дня, несмотря на проливной ливень, они шли.

Отключили свет – подключились правоохранительные органы. Сначала раздался звонок из прокуратуры, заинтересовавшейся, почему в СНТ сидят без света. Председатель объяснился. Несколько дней спустя на его участке появились полицейские. Станислав Федорович показал все документы. В смету полицейские тоже заглянули.

Жить на «свои»

Сейчас в саду светло и тихо. Но, как замечает управляющий, каждый председатель сада на своей должности, как на вулкане: никогда не знаешь, когда ждать новой волны возмущения.

– Практически каждый выходной в правление приходят недовольные. В этом году их тоже много. А причина одна – деньги! У нас с этого года изменился порядок уплаты целевых взносов. Теперь они, как и членские, берутся не с участка, а с квадратного метра. И для садоводов, которые имеют не шесть соток, а десять и более, сумма, с которой необходимо расстаться, выросла ощутимо. Если обладатели стандартных шести соток в этом году платят около 5 тысяч, то владельцам просторных участков (и что скрывать – домов, больше похожих на коттеджи) приходится умножать ее, как минимум, на два.

Управляющий приводит один из примеров того, как ведут себя представители «обиженных и несогласных».

– У нас есть участок, владелец которого задолжал более 30 тысяч. Не платили 8 лет, не сдавали целевой взнос на трансформаторную станцию, но светом пользуются. И к нам в правление ежегодно приходит не сам владелец, а его молодая родственница. Устраивает скандал, громко выясняя: куда идут деньги? К сожалению, пока руки не доходят заняться обращением в суд по факту их задолженности.

Кстати, все документы по тратам здесь в открытом доступе: на доске объявлений в правлении. Здесь же – и смета запланированных работ. По состоянию на 1 июля по одной смете сдали 54% садоводов, а по другой – 64.

Растут и жалобы

Алексей Горбунов, старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан, говорит, что с начала апреля и до октября (аккурат весь дачный сезон) некоторые садоводы успевают делать все: и жалобы писать, и картошку окучивать.

– Пишут достаточно активно, практически еженедельно мы получаем по жалобе весь дачный сезон, – говорит прокурор. – Люди жалуются на большие взносы, на непредоставление услуг. Начинаем разбираться, а им за неуплату, например, подачу электроэнергии ограничили.

Алексей Анатольевич обращает внимание: прокуратура работает только с конкретными сведениями о нарушении закона. Поэтому в ответе на подавляющую часть обращений садоводов прокуроры дают разъяснения, а вернее – алгоритм действия: как надо действовать и куда стоит обратиться.

– «Садовые войны» не относятся к компетенции прокуратуры, – говорит наш собеседник. – Мы рекомендуем гражданам сначала попытаться решить проблему на уровне председателя или правления СНТ, получить ответ и если он не устраивает, то идти в суд.

Под стеклом

Достаточно объехать правления нескольких СНТ, чтобы судить о прозрачности работы СНТ хотя бы по наличию в открытом доступе сметы расходов, данных о собранных сборах. Понятно, что у садовых кооперативов и товариществ сайтов нет. Как нет и возможности у большинства сидеть в Интернете на шести сотках. Но есть другие возможности рассказать о деятельности СНТ. Картинка получилась разноцветной: например, в СНТ «Ладога» у правления на доске объявлений есть и полная смета расходов, и акт проверки ревизионной комиссии. Во многих товариществах – только объявления и списки должников.

Александр Богданов, председатель Союза садоводов г. Владимира, говорит, что ежемесячно в общественную организацию звонят или приходят садоводы с обвинениями в адрес председателей. Некоторые прямо так и говорят: я предполагаю, что председатель ворует, потому что он не воровать не может. Зарплата у него маленькая, а он, по словам моих знакомых, купил себе недавно дорогую машину (или отремонтировал дачу, построил баню и т.п.).

– Как показывают наши проверки, одна из причин, провоцирующая начало «садовых войн», – это беспорядок в бухгалтерских документах, – говорит Александр Михайлович. – Большая проблема найти казначея со знанием компьютерных программ. А, кроме того, ему предстоит работать с людьми, очень часто разраженными. Это тяжелая ноша. Также руководитель СНТ обязательно должен помимо отчета на ежегодном собрании предоставлять акт ревизионной комиссии. А у нас не во всех садах делают такую ревизию, поэтому возникают и подозрения, и слухи, и недовольства.

Везет немногим

Борис Максимович Моцак 26 лет возглавляет СНТ «Внуково». С момента организации сада. И у него свой рецепт счастливого председательского долголетия.

– Недовольные есть и будут всегда, они повод найдут, будьте спокойны, – говорит он. – Вот у меня сегодня полетел насос, сидим без воды. А его, прежде чем отремонтировать, надо поднять с огромной глубины. И это надо объяснить каждому! А мышление у людей разное. Критика, несомненно, держит председателя в тонусе, она должна быть. Но только обоснованная. Я для себя решил так: в своих решениях и поступках опираюсь на большую, здоровую часть коллектива.

Ветеран управленческого движения на 6 сотках подчеркивает, что отчитывается за каждую потраченную копейку. План работ согласовывается, а после – подробнейший отчет: куда ушли деньги. И он висит на самом видном месте в правлении. Только так движение финансовых потоков в пределах СНТ станет действительно прозрачным.

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Чтобы все видели

В Госдуме 22 июня нынешнего года приняты изменения в закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». Они предусматривают: