«Территория смыслов» продолжает работу

На Запольском озере в Камешковском районе продолжает свою работу II Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме».

28 июня состоялась встреча участников форума с журналистом, публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом. Главной темой обсуждения стал вопрос суверенитета государства и международные стандарты в реальной политике.

В рамках образовательной программы форум посетил и Член Совета Федерации РФ, научный руководитель Учебно-научного центра государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ им. Ломоносова Олег Морозов. На встрече с молодыми учеными и преподавателями общественных наук он ответил на актуальные вопросы внутренней политики.

Также с участниками форума встретился директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. Он обсудил с молодежью тему современных методик воспитания школьников, затронув вопросы, касающиеся темы престижа учительской профессии в России, воспитания и образования подрастающего поколения, а также не востребованности гуманитарных профессий.

Сегодня на форуме ожидают председателя Комитета по образованию Государственной Думы, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова; а завтра – профессора МГИМО, автора и ведущего шоу «Умники и умницы» Юрия Вяземского.

Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» будет работать до 28 августа. 8 тематический смен объединят более 8000 молодых специалистов. Впервые в этом году пройдут смены «Молодые специалисты в области межнациональных отношений» и «Молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения».

Фото: http://территориясмыслов.рф/