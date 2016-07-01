«Территория смыслов» продолжает работу

На Запольском озере в Камешковском районе продолжает свою работу II Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме».
28 июня состоялась встреча участников форума с журналистом, публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом. Главной темой обсуждения стал вопрос суверенитета государства и международные стандарты в реальной политике.
В рамках образовательной программы форум посетил и Член Совета Федерации РФ, научный руководитель Учебно-научного центра государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ им. Ломоносова Олег Морозов. На встрече с молодыми учеными и преподавателями общественных наук он ответил на актуальные вопросы внутренней политики.
Также с участниками форума встретился директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус. Он обсудил с молодежью тему современных методик воспитания школьников, затронув вопросы, касающиеся темы престижа учительской профессии в России, воспитания и образования подрастающего поколения, а также не востребованности гуманитарных профессий.
Сегодня на форуме ожидают председателя Комитета по образованию Государственной Думы, председателя правления фонда «Русский мир» Вячеслава Никонова; а завтра – профессора МГИМО, автора и ведущего шоу «Умники и умницы» Юрия Вяземского.
Напомним, Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» будет работать до 28 августа. 8 тематический смен объединят более 8000 молодых специалистов. Впервые в этом году пройдут смены «Молодые специалисты в области межнациональных отношений» и «Молодые ученые и преподаватели в области здравоохранения».
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Wendi
Vou abrir a levar, mas tenho excessiva descida de cabelo no
entanto ouvi desembuchar que sarcófago vitamina todavia maravilhosa. http://sandudao.com/bbs/space.php?uid=481595&do=profile