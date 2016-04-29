Как стать участником «Бессмертного полка»

Впервые «Бессмертный полк» был сформирован в 2012 году, произошло это в городе Томске. Потом инициативу подхватили другие регионы страны.

Стать в ряды бессмертного полка может каждый, чтобы 9 мая пронести фотографию (транспарант) своего близкого – ветерана Великой Отечественной войны, труженика тыла, партизана, узника фашистского концлагеря, блокадника, бойца сопротивления, который сам уже никогда не сможет пройти на параде. Личная память – это важнейший смысл «Бессмертного полка».

Во Владимире 9 мая шествие начнется в 10.30 утра. Сбор участников произойдет часом ранее на Соборной площади. Владимирская мэрия просит участников заблаговременно сообщить о своем участии в шествии, оставив заявку на официальном сайте мэрии (vladimir-city.ru) в разделе «День победы».

Штендеры с фотографией участника войны, дедушки или бабушки, можно сделать самостоятельно или через рекламные агентства и багетные мастерские. Во Владимире есть, по крайней мере, три компании, которые готовят штендер с держателем. Оформление фотографии можно выбрать: с георгиевской лентой, звездой, с датами рождения и смерти, парный для супругов или двух дедов.

Вот адреса компаний, изготавливающих штендеры: «Петра» – ул. Железнодорожная, 11, тел. 32-69-05; «Созвездие» – ул. Горького, 50, тел. 53-26-08; «Артикс» – ул. Добросельская, 2-а, тел. 46-44-41 (по акции купонов с «Биглион»)

А еще можно стать участником всероссийского движения «Бессмертный полк». Нужно зайти на сайт moypolk.ru и зарегистрироваться. На владимирской странице уже опубликовано 1103 истории про наших земляков – ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото сайта vladimir-city.ru