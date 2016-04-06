Жарко? Отключите отопление досрочно!

В ближайшие дни во Владимирской области ожидается весеннее потепление. Чтобы обеспечить комфортный температурный режим в квартирах и сэкономить средства для оплаты коммунальных услуг, владимирцы могут досрочного прекратить подачу тепла. Как сообщает Владимирский филиал «Т Плюс», отопление в домах можно отключить раньше времени только по желанию клиентов.

По вопросам досрочного отключения отопления в многоквартирных домах собственникам помещений необходимо обратиться в организацию, занимающуюся обслуживанием дома (УК, ТСЖ, ЖСК), чтобы она оформила заявку в теплоснабжающую организацию. В случае понижения температуры воздуха подача теплоресурсов будет возобновлена в прежнем режиме после получения соответствующего обращения от управляющей организации.

Если заявок на досрочное прекращение подачи тепла не будет, то теплоснабжающая организация завершит отопительный сезон после выхода соответствующего постановления муниципальных властей. Согласно действующим нормативам, отопительный сезон заканчивается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток будет выше 8 градусов.

Фото: http://karaul.ru/pics/11060-zabavnye-koty-chast-14-30-foto.html