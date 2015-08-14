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Парк «Добросельский» приглашает на день рождения

IMG_518116 августа парк культуры и отдыха «Добросельский» города Владимира отмечает очередной день рождения.

В этот день всех посетителей будет встречать весёлый символ парка — «Паркуша», помогая окунуться в атмосферу праздника и веселья.

В течение дня: конкурсы, игры, развлекательные и концертные программы, праздничная акция «Желаю парку…», танцевальный флешмоб «Воздушный хоровод!», а также всегда любимые и взрослыми, и детворой «Богатырские забавы» от военно-исторического клуба «Пламя и сталь». Каждый сможет принять участие в конкурсе рисунков на асфальте «Лучшее поздравление с Днем рождения!», самые яркие работы будут отмечены призами.

Приятным подарком для всех гостей станет концертная программа камерного хора «Распев», которая станет финальным аккордом праздника!

Начало мероприятия в 13.00.

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