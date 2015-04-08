Абсолютно согласна с мнением о том, что новости – это давно известные вещи, только случающиеся каждый раз с новыми людьми.
Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Нравится
Не нравится
AutottGut
3 часа назад
Предоставляю услуги масажа:
1) раслабляющий массаж;
2) тантрический массаж;
3) тайский массаж;
4) секс массаж (так же возможен секс)
Методы массажа:
1) Руками (мануальный)
2) Аппаратами (аппаратный)
3) Грудью, спиной, ягодицами
Контакты:
Svetlana Griskevic (Светлана Гришкевич)
Lithuania, Klaipeda LT-94209, gatve Naujakiemio 1-72
тел. +370 675 81968
sv-balt@yandex.com
Не будет опубликован.
AutottGut
Предоставляю услуги масажа:
1) раслабляющий массаж;
2) тантрический массаж;
3) тайский массаж;
4) секс массаж (так же возможен секс)
Методы массажа:
1) Руками (мануальный)
2) Аппаратами (аппаратный)
3) Грудью, спиной, ягодицами
Контакты:
Svetlana Griskevic (Светлана Гришкевич)
Lithuania, Klaipeda LT-94209, gatve Naujakiemio 1-72
тел. +370 675 81968
sv-balt@yandex.com