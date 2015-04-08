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Комментарии:

  1. AutottGut

    Предоставляю услуги масажа:
    1) раслабляющий массаж;
    2) тантрический массаж;
    3) тайский массаж;
    4) секс массаж (так же возможен секс)

    Методы массажа:
    1) Руками (мануальный)
    2) Аппаратами (аппаратный)
    3) Грудью, спиной, ягодицами

    Контакты:
    Svetlana Griskevic (Светлана Гришкевич)
    Lithuania, Klaipeda LT-94209, gatve Naujakiemio 1-72

    тел. +370 675 81968
    sv-balt@yandex.com

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