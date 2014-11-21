Взять на интерес

Сегодня в восприятии многих клубы по интересам почему-то ассоциируются со школьниками. Но на самом деле взрослым не менее, чем детям, хочется быть в кругу единомышленников, разорвав унылый круг «дом-работа». «Призыв» нашел во Владимире несколько реальных клубов по интересам, которые регулярно собираются и готовы принять новых членов, и к тому же бесплатно. Список довольно большой – пока приводим первую его часть.

Клуб исторического и социального танца

Дмитрий Никитин, идеолог и руководитель клуба:

– Мы изучаем танцы, которые в XIX веке танцевали на настоящих балах: не только вальс или, например, полонез, но и такие редкие, как эстурия, экосез или «прихоть мистера Бэвериджа» – это из английских контрдансов. Французские, английские, испанские танцы, кроме того, у нас очень широкая программа по русским танцам со столетней историей. Скажем, русская кадриль, которая бывает двух видов – по Петровскому и по Максину. Еще есть такие танцы, как па-де-труа, падекатр -называния у них французские, потому что в XIX веке в ходу была французская терминология. Но придумали их именно наши хореографы – так, автором падеграса был Евгений Иванов. С этими танцами мы участвуем в балах: есть наши, владимирские, еще мы выезжаем в Москву, Нижний Новгород, Иваново; в августе участвовали в фестивале «Времена и эпохи» в Коломенском. В принципе, возраст у нас не ограничен – у нас занимаются люди от 30 до 60 лет. Учиться танцам никогда не поздно, если регулярно заниматься, слушать музыку и делать то, что говорит преподаватель. Занятия у нас бесплатные, но костюмы для балов и поездки – за свой счет.

Где: Центр культуры и искусства на Соборной (бывший Дом офицеров), понедельник, 18.30; Добросельская, 2г, суббота, 16.00.

Центр живой истории «Китежград»

Кирилл Хайров, руководитель Центра:

– Мы занимаемся реконструкцией трех исторических периодов: это Русь XIII-XIV веков, Россия и Польша XVI-XVII веков и Великая Отечественная война. На наших встречах мы обычно говорим о различных особенностях этих времен, обсуждаем книги и фильмы, решаем разные актуальные вопросы – например, как должна выглядеть униформа петровского стрельца или связиста в 1943 году или как работает какая-нибудь железяка. Костюмы, амуницию, оружие мы либо делаем себе сами, либо заказываем, так что еще разговариваем о том, где и как это лучше сделать. Плюс готовимся к различным мероприятиям: в ближайшее время, например, собираемся в Подольск на реконструкцию по 1941 году, из посвященных Великой Отечественной войне мероприятий регулярно ездим в Лызлово, Черноголовку, Шахты. Кроме того, мы сами проводим фестивали в Переславле-Залесском – по средневековой истории и по петровскому периоду. А еще под нашим крылом создалась группа «Файр фэлкон», которая готовит огненные шоу.

Где: Центр культуры и искусства на Соборной (бывший Дом офицеров), ежедневно с 18.00.

Фотоклуб «Владимир»

Галина Григорьева, заместитель председателя клуба:

– Мы – один из старейших владимирских клубов, и мы открыты для всех, кто любит фотографию: самому младшему из наших членов 14 лет, старшему 66. Наши встречи – это общение увлеченных людей: просматриваем фотографии, обсуждаем их, даем какие-то советы. Говорим о различных фотографических новостях, рассматриваем новые веяния. Устраиваем выставки, как общие, так и индивидуальные – сейчас, например, готовимся к отчетной выставке, которая поедет по разным городам. Часто выезжаем на совместные фотосессии – не только по Владимирской области, но и у соседей – в Ивановской, Нижегородской. Участвуем в различных конкурсах и фотофестивалях. Прийти к нам можно в любое время, и даже необязательно приносить портфолио – хотя большинство новичков так и делают, им интересно сразу же получить оценку. Мы, кстати, в этом плане очень дружелюбные, никого, особенно с первого раза, не ругаем и не критикуем. Тем более, в последнее время появилось очень много талантливых людей со своим видением мира.

Где: Добросельская, 2г, вторник, 18.00.

Городской шахматно-шашечный клуб

Роман Александров, президент городской федерации шахмат:

– По субботам у нас собираются поиграть шашисты, по воскресеньям – шахматисты. Мы принимаем всех вне зависимости от возраста и уровня мастерства. Хотя приходят люди, уже знакомые с игрой. Еще по вторникам с шести часов вечера наши шахматисты собираются в кафе «Траттория» на сеансы одновременной игры – это тоже бесплатно. Владимирские гроссмейстеры, мастера спорта или кандидаты играют на десяти-одиннадцати досках со всеми желающими – для новичков или тех, кто «знал, но забыл», это хорошая практика. После сеанса часто проходит разбор сеансов, разные лекции – в общем, свободное общение.

Где: Большие Ременники, подвал дома 2а; суббота (шашки), воскресенье (шахматы) с 11.00.

Интеллектуальный клуб «Командум»

Артем Черней, руководитель клуба:

– Возрастных ограничений у нас нет, и новичкам мы рады в любое время. В клубе мы учимся играть в разные интеллектуальные игры: в первую очередь, это «Что? Где? Когда?», «Своя игра», реже – «Брейн-ринг» и разные небольшие игрушки с ребусами, пиктограммами и т.д. На тренировках рассматриваем вопросы, различные подходы и приемы для их разгадывания. Приобретенные навыки оттачиваем на турнирах, которые проходят по воскресеньям как минимум раз в месяц. Хотя интеллектуальные

игры обычно подразумевают команду, одиночки приходят к нам часто. Сидеть в углу они, конечно, не будут: для начала мы подсаживаем их к опытным игрокам, которые помогают влиться в процесс. Потом, если человеку интересно, он находит себе место в других командах. Кроме того, для одиночек у нас есть игра «Думы» – там команды обычно составляются прямо перед началом игры. А для готовых команд – клуб «60 секунд». Там все рассчитано скорее не на игрока в интеллектуальные игры, а на обычного человека: атмосфера свободнее, вопросы проще, чаще требуется чувство юмора, чем точные знания. Те, кто хорошо себя показывает, часто приходят в «Командум» на более серьезные занятия.

«Думы» и «60 секунд» у нас проходят «на выезде», в кафе, поэтому там есть вступительные взносы для участников. Тренировки и турниры «Командума» – бесплатные.

Где: Добросельская, 2г, четверг, 18.00.

Клуб любителей КВН

Дмитрий Пучков, руководитель клуба:

– У нас собираются, в основном, молодые люди, но не из-за каких-то возрастных ограничений, а скорее из-за того, что у старшего поколения другие интересы: им, может быть, и нравится смотреть КВН по телевизору, но уже не хочется самому «вариться» на этой кухне. На нашей базе тренируются многие

команды – например, сборная Владимира или «Академия». Но новичкам-одиночкам тоже всегда рады. Причем место найдут всем, кто хочет выступать, писать шутки, помогать в организации процесса, заниматься костюмами и музыкой – в общем, хотят жить в атмосфере КВН, но при этом не подниматься на сцену. Еще у нас проводится достаточно много турниров, в том числе и для начинающих, для молодых команд.

Где: Перекопский городок, 12, для новичков желательно предварительно связаться с организаторами через группу клуба «В Контакте».