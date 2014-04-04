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На бездомных собак можно пожаловаться по телефону

27515Во Владимире появилась круглосуточная  диспетчерская служба, которая принимает звонки по отлову бездомных животных. 

Работу диспетчерской курирует «СтройМонолит». Именно с этой организацией в текущем году по итогам аукциона заключен  муниципальный контракт на отлов и временное содержание в приютах бездомных животных. Контракт со «СтройМонолитом» заключён на год и истечёт в конце декабря. Каждый месяц компания обязана отчитываться о проделанной работе, в случае неисполнение контрактных обязательств предусмотрены штрафные санкции. Пока же у заказчика нареканий не возникало.

Отлов бездомных животных осуществляется в течение трех дней со дня поступления заявки. Телефон  диспетчерской службы— 46-42-40.  К слову, в день поступает в среднем около 10 заявок от жителей.

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Обсуждение 1

  • Ольга:
    14.11.2017 в 21:01

    Здравствуйте. в районе Белоконской 19а уже 2 недели бегает бездомная овчарка и пугает детей. примите пожалуйста меры.

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