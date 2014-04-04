На бездомных собак можно пожаловаться по телефону

Во Владимире появилась круглосуточная диспетчерская служба, которая принимает звонки по отлову бездомных животных.

Работу диспетчерской курирует «СтройМонолит». Именно с этой организацией в текущем году по итогам аукциона заключен муниципальный контракт на отлов и временное содержание в приютах бездомных животных. Контракт со «СтройМонолитом» заключён на год и истечёт в конце декабря. Каждый месяц компания обязана отчитываться о проделанной работе, в случае неисполнение контрактных обязательств предусмотрены штрафные санкции. Пока же у заказчика нареканий не возникало.

Отлов бездомных животных осуществляется в течение трех дней со дня поступления заявки. Телефон диспетчерской службы— 46-42-40. К слову, в день поступает в среднем около 10 заявок от жителей.