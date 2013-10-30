К врачу? В очередь за талоном!

Осенью среди владимирских мамочек только и разговоров, что о бушующих вирусах и очередях в поликлиниках. Попасть к врачу на прием очень тяжело: приходится стоять за талонами с шести утра и просиживать у кабинета по три часа. Выправить ситуацию должна была электронная очередь. Но сегодня об этой возможности либо не знают родители, либо она не эффективна.

Слово «очереди» до сих пор у многих вызывает неприятные ощущения и даже содрогание. Мы стараемся всячески отсрочить поход в те учреждения, где нужно стоять в очередях. Хорошо, что во многих организациях их становится меньше: в банках, к примеру. Успешно борются с ними и госструктуры, используя терминалы с талонами, запись по телефону, услугу вызова специалистов на дом.

Больше всего нас пугают походы в медучреждения. И если со своим здоровьем мы еще можем подождать, то детские болячки стараемся лечить сразу. В Интернете мамочкины форумы и странички в соцсетях пестрят жалобами на огромные очереди в поликлиниках, о тех трудностях, которые им приходится преодолевать, чтобы попасть на прием к детскому доктору.

За талоном спозаранку

Самые недовольные мамы – в микрорайоне Доброе города Владимира. После глобального объединения медучреждений в детскую поликлинику теперь не попасть.

– Наш сын наблюдается у окулиста, каждые 3-6 месяцев мы должны посещать доктора. Попасть на прием в поликлинику очень трудно, – рассказывает мама 5-летнего Артема Ольга Ефремова. – Записываться нужно только в определенные дни и часы, понедельник и вторник, около восьми утра. Но очередь занимают гораздо раньше. Стоять приходится час и больше – куда, спрашивается, деть ребенка в это время? Мы пришли записываться в начале седьмого утра, а перед дверями поликлиники уже стояли люди. Выдали талон на 22-е число, а обратились мы 8-го. Ждать пришлось две недели. Большая часть мамочек, занимавших очередь за нами, талоны не получили. Потому что в день выдают всего по 5. При том, что в поликлинике работают два окулиста, и прием они ведут три дня в неделю.

Могла бы выручить электронная очередь. Но на портале «Регистратура 33» окна расписания окулистов пусты на ближайшие два месяца.

– Талоны к узким специалистам выдает педиатр, к которому приходится стоять несколько часов. Талон – на определенное число и время, но всегда вклиниваются другие пациенты: врачи приводят «своих», а другие хотят «что-то спросить». В итоге, несмотря на запись, все равно ждем час, а то и два. Так в чем смысл? Это удобно только поликлинике, мамочкам -нет, – рассказывает мама годовалой Риты Татьяна Лапатина.

В областной детской поликлинике обслуживается около 15 тысяч владимирских детей, тогда как в детской городской поликлинике – около 23 тысяч. И там таких глобальных проблем нет. Исключение составляет только прием к ортопеду и запись в УЗИ-кабинет.

– Сейчас пока только один ортопед на приеме, другой – на больничном, уже полтора месяца. Та же ситуация с УЗИ-специалистами. Поэтому в УЗИ-кабинет запись отдельная и по определенным дням, – говорит главврач поликлиники Татьяна Максимова. -В остальном запись ко всем врачам ведется каждый день. В регистратуре специально созданы 4 телефонные линии. На интернет-площадке запись ведется к специалистам во всех филиалах поликлиники.

Мамочки, посещающие эту поликлинику, подтверждают информацию главврача.

– Очень трудно попасть к ортопеду: либо нужно ждать две недели, либо идти в платную клинику. К остальным докторам записываю ребенка по Интернету. Время разное, можно выбрать удобное. Но ждать у кабинета все равно приходится, где-то 30-40 минут, – рассказывает мама 2-летней Насти Евгения Калачева.

Электронное обязательство

Каждое медицинское учреждение, участвующее в программе модернизации здравоохранения области, обязано предоставить пациентам возможность записаться на прием к врачу через Интернет. Именно поэтому у медучреждений должны быть свои сайты или отдельные страницы на общих медицинских порталах. Активная электронная очередь – это показатель доступности медицинской помощи, за которую с каждой поликлиники и больницы спрашивает департамент здравоохранения. С недавних пор в департаменте есть отдел модернизации здравоохранения, призванный ужесточить контроль за медучреждениями и по части наличия электронной записи.

Кроме того, «электронные» обязательства появились у всех государственных, областных и муниципальных структур, ведомств и учреждений. Таково требование времени. Большая часть населения имеет доступ в Интернет, многие совершают платежи, получают различные госуслуги. Областная медицина пока в этом ключе не сильно продвинулась. Обязательство есть, но успешно реализовывают его единицы. Но плохо даже не то, что медучреждения не активны. Их можно понять: нет лишних кадров, все специалисты заняты (кто на приеме и в регистратуре – с пациентами, кто в департаменте деньги выпрашивает). Скверно, что информации нет. Почему нет плакатов, стендов с информацией о существовании электронной площадки для записи, почему вообще нет полезной и доступной информации о наличии талонов, сообщений о больничных и отпусках докторов? Вся информация ограничивается выдержками из федеральных законов и телефонами приемных департамента, здравнадзора и медучреждения. И только продвинутые мамочки – активные интернет-пользователи наслышаны и активно пользуются порталом «Регистратура 33». Этот портал, кстати, является официальной структурой, созданной при департаменте здравоохранения.

На пике популярности

При департаменте здравоохранения области существует медицинский информационно-аналитический центр. Именно это учреждение в 2009 году приобрело хостинг «Регистратура 33» и «Медицина 33». В 2011 году интернет-ресурс запустили в работу. Тогда в нем было 50 учреждений, за год было зарегистрировано 200 тысяч записей. Активно заработал сайт с начала реализации программы модернизации здравоохранения – с 2012 года. 85 медицинских учреждений выставляли на нем расписание врачей, за год совершено 472 тысячи записей.

– Расписание и запись дублируется на сайте госуслуг. На протяжении 2012 года мы были в пятерке лучших по качеству электронной записи к врачам. Одной из лучших работала муромская детская больница. Все свое расписание она выставляла на электронной площадке «Регистратура 33». В Юрьев-Польской больнице преимущества отдавали тем пациентам, которые были записаны через Интернет, – рассказывает директор центра Мария Дегтерева.

В текущем году в базе электронной регистратуры значится 81 учреждение. Уменьшение числа поликлиник произошло за счет объединения и укрупнения отдельных из них. Только за 9 месяцев на портале совершено 840 тысяч записей. «Регистратура 33» на пике популярности. Вместе с тем некоторые медучреждения не активны в электронном формате. Согласно регламенту портала медучреждения должны предоставлять минимум 20% расписания для электронной очереди. Но, к примеру, учреждения Коврова и Ковровской области этого не делают. Записаться через Интернет к ним невозможно. А такие медучреждения, как поликлиника «Автоприбор и Точмаш», а также областная клиническая больница, наоборот, выставляют 100% своего расписания на портале «Регистратура 33».

Сегодня ресурс «Регистратура 33» обновляется. На сайте активно работает гостевая книга, сохраняется история записей каждого пациента.

– Все отзывы в гостевой книге мы рассматриваем и учитываем в работе. Посетители сайта часто жалуются на то, что электронная запись не учитывает больничные и отпуска врачей. Мы сообщаем об этих случаях в медучреждения. Необходимо оперативно вносить любые изменения в расписания, – считает директор медицинского информационно-аналитического центра Мария Дегтерева. – В целом же на сайте имеются подробные инструкции и для врачей, и для пациентов.

Главное -дозвониться

Но даже при высокой степени полезности сайта «Регистратура 33», как мы уже говорили, в расписании докторов есть пустые окна. Большинство пациентов, увидев, что на ближайшую неделю не записаться или время совершенно неподходящее под рабочий график, закрывает страничку сайта и ищет другие способы попасть к врачу. А зря. Оказывается (об этом знают немногие), в медицинском информационно-аналитическом центре помимо электронного портала есть еще колл-центр (call-центр). Специалист может записать на прием к врач у по телефону. При этом сотрудник центра видит не только электронную очередь, но и талоны регистратуры поликлиники или больницы. Нет нужды стоять с шести утра на улице в ожидании талона, достаточно позвонить по бесплатной телефонной линии и записаться, сообщив данные медполиса и пенсионного свидетельства. Номер телефона 8-800-200-36-33. Новые талоны появляются ежедневно, главное – дозвониться. В call-центре работает пока всего один специалист, поэтому не всегда удается дозвониться с первого раза. Тут главное терпение. С другой стороны -все лучше, чем вставать на два часа раньше и мерзнуть на улице.

Плата без возврата

Есть масса причин обращений пациентов в платные клиники. Удобный график приема врачей, возможность записаться по телефону, шанс попасть к доктору не по своему участку и не из родной поликлиники. Бывает, что доктора из «своей» поликлиники на больничном или в отпуске, а осмотр срочно необходим. Но вот, что интересно. Раз обратившись в платную клинику, так и придется долечиваться здесь же. К примеру, были на первичном осмотре лора в платной клинике, пролечили вирус. Придется прийти на повторный прием и сдать анализы. Можно бы записаться через «Регистратуру 33» и сходить к врачу уже бесплатно. Но доктор не примет. Дело в том, что перед походом к узкому специалисту нужно обязательно зайти к педиатру и получить у него либо талон, либо запись в карточке о необходимости посещения врача. Получается, что с платного приема возврата нет. По крайней мере, на период заболевания.

К примеру, мы обслуживаемся в поликлинике МВД, там есть отличные педиатры, но нет детского лора, окулиста, ортопеда. Записаться можно через Интернет или по телефону, но примут они нас только после посещения участкового педиатра. Зачем, спрашивается, двойной визит к педиатрам, если нужен специалист по лор-заболеваниям. Мамы и без приема педиатра знают: если из носа течет, то следует идти к лору, а не гастроэнтерологу. А тут предлагают совершить сразу два визита к педиатру. Дикость, особенно учитывая тот факт, что дети и без того врачей побаиваются.

Анна Тумановская

Кадровый голод

Главная причина проблем с записью к врачам – недостаток кадров. К примеру, в детскую больницу округа Муром требуется 12 врачей-педиатров, в детскую городскую больницу Гусь-Хрустального – 6 врачей-педиатров, 3 участковых педиатра, 2 врача УЗИ, по одному детскому хирургу, детскому кардиологу, детскому эндокринологу. В областной детской клинической больнице не хватает 11 педиатров, 3 участковых педиатров, 3 детских хирургов, 2 врачей ультразвуковой диагностики, 1 лора. Детская городская поликлиника № 1 сообщает о 5 вакансиях участковых педиатров, 1 лора, 4 педиатров, 1 рентгенолога.