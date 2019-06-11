Вязниковский мемориал получил президентский грант

Вязниковская НКО «Хранители славы» получит президентский грант на реализацию проекта «Покровский мемориал». Полмиллиона рублей пойдут на обустройство исторического некрополя при церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Находится кладбище в исторической части Вязников. Когда-то оно было главным в городе.

Данный проект – инициатива педагогов и учеников вязниковской средней школы № 9, уже несколько лет шефствующей над Покровским некрополем. Там также наводят порядок студенты вязниковского колледжа, ученики других школ города, а также прихожане Покровской церкви. Там уже расчищена территория – от мусора и всевозможной поросли.

На Покровском кладбище находится братская могила умерших от ран в вязниковских госпиталях героев Отечественной войны 1812 года, там же погребены 128 фронтовиков Великой Отечественной войны.

Проект, получивший президентский грант, предполагает установку новых табличек на каждой солдатской могиле. Появится информационный щит с планом-схемой Покровского кладбища с обозначением наиболее значимых исторических захоронений. Продолжится расчистка дорожек и укладка бордюрного камня, устройство газона, вырубка старых сухих деревьев и высадка берез, установка урн для мусора, оформление цветников и даже проведение экскурсий. Полностью проект будет реализован до конца 2020 года.

Получить президентский грант «Хранителям славы» удалось лишь со второй попытки. В прошлом году их заявку отклонили, правда, исключительно по причине некорректно подготовленной документации. В этот раз недостаток удалось устранить.

Николай Фролов

Фото: itd0.mycdn.me