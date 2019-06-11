Как и где отметить День России

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Отмечайте со всем городом
Большой праздничный концерт 0+
На Соборной площади во Владимире выступят известные владимирские исполнители и юные артисты: государственный вокально-хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Росинка» областного колледжа культуры и искусства, эстрадный вокальный коллектив «Детвора», ансамбль «Новый звук» и вокально-инструментальный ансамбль областного Дворца культуры и искусства, студенческий балет «Гестус», танцевальный коллектив «Эффект» Собинского Центра культуры и досуга и другие.
Владимир, Соборная площадь
12 июня в 10.00
Вход свободный
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Насладитесь прекрасной литературой
Фестиваль «В области сердца России» 6+
В 12.00 на площадке перед областной библиотекой начнется праздничная программа «Многоликая Россия». Вокальная группа «ФОРМАНТА» Института искусств и художественного образования ВлГУ исполнит песни на языках народов мира. Актёр Московского драматического театра на Перовской Николай Мальцев прочтёт стихи Ивана Куратова – учёного-лингвиста, основоположника литературы коми, переводчика и поэта. Коллектив творческой студии «МИРАС» Татарского национально-культурного центра «БЯХЕТ» выступит с чтением стихов на татарском языке – с переводом на русский. На этой же площадке пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте и развернётся фотозона «Бульвар Онегина». Здесь же будут работать мастер-классы «Кукла-закрутка «Колокольчик» и «Пластилиновая живопись».
В 13.30 в помещении библиотеки состоится встреча с Мариной Москвиной — российским писателем, финалистом премии «Ясная Поляна», лауреатом Международного диплома Андерсена и премии «Алые Паруса». Она представит новую книгу «Между нами только ночь», ответит на вопросы читателей, проведет автограф-сессию.
Одновременно, в 13.30, откроет свои двери литературная гостиная акустического проекта «HOMO POETICUS», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Здесь выступят владимирские поэт В. Забабашкин, Д. Кантов, Л. Постоева, В. Улитин; шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» В. Скорбилин; заслуженная артистка РФ Ж. Хрулёва, доктор филологических наук В. Малыгин.
Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3
12 июня в 12.00 и 13.30
Вход свободный
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Познакомьтесь с мужественными людьми
«Герои России, какими их не видел никто» 6+
Впервые во Владимире откроется необычная фотовыставка. Главными действующими лицами проекта в этом году стали Герои России и Советского Союза, Герои Труда и ветераны боевых действий из разных регионов страны. Всех их объединяет сила духа, мужество и героизм, проявленный при выполнении своего долга перед Родиной. Многие из них получили тяжелейшие травмы, изменившие их жизнь навсегда. Несмотря на это, герои продолжили путь к своей цели, не усомнившись в своих возможностях и вдохновляя окружающих личным примером.
Работы были сделаны одними из самых известных и востребованных фотографов России – Данилом Головкиным и Ольгой Тупоноговой-Волковой, которые работают над проектом pro bono с момента его создания. Фотографам удалось передать невероятную волю участников проекта, которые своим примером показывают, что каждый человек после любых трудностей может изменить не только свою жизнь, но и жизни тех, кто рядом.
Центр ИЗО: Владимир, ул. Б. Московская, 24
Выставка работает до 15 июля
Время работы: вт-пт 10.30 – 19.00; сб 10.30 – 21.00; вс 10.30 – 19.00
Цена билета – 50-100 руб.
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Окунитесь с головой в историю
«Виват, Россия!» 0+
В День России на Немецких горах Александровский художественно-краеведческий музей устроит грандиозный праздник. Историко-культурному фестивалю, связанному с именем Петра I, в нынешнем году 9 лет, так что опыт в проведении масштабных мероприятий наработан, и программа фестиваля год от года становится все насыщеннее. В этот раз александровцы и гости города увидят выход (вернее, выезд) царственных особ, выставку ретро-автомобилей, первый парад воздушных змеев «Шаг в небо». Кстати, если у вас не окажется своего змея, его можно будет приобрести на фестивале – только представьте, как будет интересно вашим детям, да и вам тоже вспомнить детство! Кроме того можно будет принять участие в велопробеге, поиграть на интерактивных площадках, посмотреть выступления творческих коллективов, посетить ярмарку народных промыслов, перекусить на природе в кафе «СССР».
Из Александрова в сторону Балакирева (авт. №7, ост. «ДОРУРС»), далее через железнодорожный переезд по указателям налево
12 июня в 12.00
Вход свободный
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Посмотрите доброе кино
Два полнометражных мультфильма, детский фильм и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, Гваделупа, 2018, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О том, как маленький человек делает первые шаги в постижении мира, расскажет в 13.30 кинокартина «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+). Приключенческий мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) начнется в 16.00. Новый фильм мэтра отечественного кино Станислава Говорухина «На Париж» (Россия, 2018, 18+) начнется в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
12 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Поздравьте целую улицу
День Суздальского проспекта 0+
Первая половина дня будет посвящена детям. Для гостей праздника будут выступать лучшие детские творческие коллективы. Яркие, надолго запоминающиеся танцевальные и вокальные номера, наполнят праздник улыбками и солнечным настроением. В этом году подготовлена большая программа с парадом ростовых кукол, шоу мыльных пузырей, салютом из воздушных шаров и конфетти-пати.
Владимирские звезды эстрады порадуют жителей своим творчеством в концертной программе «По проспекту я иду», стартующей в 18 часов. Фестиваль кавер-бэндов «Мэга Хит» живым звуком и десятками световых лучей наполнит праздник непередаваемой атмосферой. Самые популярные хиты в исполнение молодых и талантливых музыкантов города объединят всех без исключения гостей праздника. Специальное выступление подготовила участница шоу «Голос» Дарья Шигина и группа «Kiss Ме Тwice».
В завершение праздничного дня жители и гости Фрунзенского района смогут насладиться шикарным фаер-шоу и ярким, напоминающим мерцание звезд, фейерверком.
Территория вокруг «РусьКино» и парка аттракционов «Пингвин» на Суздальском пр-кте
12 июня с 10.00 до 22.00
Вход свободный
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Отправляйтесь на встречу с королевой
Спектакль «Аудиенция» (Великобритания) 16+
На протяжении 60 лет королева Елизавета II проводила в Букингемском дворце серию аудиенций для каждого из девяти премьер-министров Великобритании. Существует негласное правило для обеих сторон о неразглашении подробностей бесед этих встреч. «Аудиенция» нарушает это правило и представляет ряд предполагаемых диалогов между королевой и премьер-министрами – от Черчилля до Кэмерона. Первую аудиенцию королева провела, будучи совсем молодой. Эти частные встречи очерчивают вторую елизаветинскую эпоху. Политические деятели приходят и уходят, а королева остается – в ожидании следующего премьер-министра.
Режиссер: Стивен Долдри. В ролях: Хелен Миррен, Майкл Элвин, Натаниэл Паркер, Хэйдн Гвинни, Руфус Райт, Ричард МакКейб, Пол Риттер и др.
«КиноМакс-Владимир»: пр-кт Ленина, 29
12 июня в 18.00
Цена билета – 450 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vladimir-city.ru
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