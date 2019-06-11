Как и где отметить День России

Фестиваль «В области сердца России» 6+

В 12.00 на площадке перед областной библиотекой начнется праздничная программа «Многоликая Россия». Вокальная группа «ФОРМАНТА» Института искусств и художественного образования ВлГУ исполнит песни на языках народов мира. Актёр Московского драматического театра на Перовской Николай Мальцев прочтёт стихи Ивана Куратова – учёного-лингвиста, основоположника литературы коми, переводчика и поэта. Коллектив творческой студии «МИРАС» Татарского национально-культурного центра «БЯХЕТ» выступит с чтением стихов на татарском языке – с переводом на русский. На этой же площадке пройдёт конкурс детского рисунка на асфальте и развернётся фотозона «Бульвар Онегина». Здесь же будут работать мастер-классы «Кукла-закрутка «Колокольчик» и «Пластилиновая живопись».

В 13.30 в помещении библиотеки состоится встреча с Мариной Москвиной — российским писателем, финалистом премии «Ясная Поляна», лауреатом Международного диплома Андерсена и премии «Алые Паруса». Она представит новую книгу «Между нами только ночь», ответит на вопросы читателей, проведет автограф-сессию.

Одновременно, в 13.30, откроет свои двери литературная гостиная акустического проекта «HOMO POETICUS», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Здесь выступят владимирские поэт В. Забабашкин, Д. Кантов, Л. Постоева, В. Улитин; шеф-редактор службы информационных программ ГТРК «Владимир» В. Скорбилин; заслуженная артистка РФ Ж. Хрулёва, доктор филологических наук В. Малыгин.

Областная научная библиотека: ул. Дзержинского, 3

12 июня в 12.00 и 13.30

Вход свободный