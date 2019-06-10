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Узнайте место во Владимире по советской фотографии

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Фото: vk.com/backtothepastt

 

Предыдущие выпуски нашего “многосерийного” теста: 

Выпуск 12

Выпуск 11

Выпуск 10

Выпуск 9

Выпуск 8

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Узнайте место во Владимире по советской фотографии

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Узнайте место во Владимире по советской фотографии

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города

Узнайте место Владимира по советскому фото

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города

Узнайте место Владимира по советскому фото

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города

Узнайте место Владимира по советскому фото

Проверьте, хорошо ли вы помните прежний облик родного города