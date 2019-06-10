Узнайте место во Владимире по советской фотографии

Корпус какого завода попал на фотографию 1980 года?
Правильно!
Неправильно!
-
Какую церковь виднеется на панорамной фотографии центра города 1958 года?
Правильно!
Неправильно!
-
Корпуса какой больницы запечатлела фотография 1978 года?
Правильно!
Неправильно!
-
На какой улице выросли эти девятиэтажные жилые дома в 1979 году?
Правильно!
Неправильно!
-
Какой кинотеатр красуется на фотографии 1979 года?
Правильно!
Неправильно!
-
На какой улице располагается это поворотное кольцо троллейбусной линии?
Правильно!
Неправильно!
-
Строительство какого образовательного учреждения идет на фото 1966 года?
Правильно!
Неправильно!
-
По какой улице в 1963 году пошли первые троллейбусы?
Правильно!
Неправильно!
-
Здание какой не сохранившейся до наших дней церкви можно увидеть на фото 1947 года?
Правильно!
Неправильно!
-
На какой площади в 1973 году стоит этот закладной камень на месте будущего памятника?
Правильно!
Неправильно!
-
Фото: vk.com/backtothepastt
Предыдущие выпуски нашего “многосерийного” теста:
Поделиться:
Обсуждение