Тополиный пух застелил улицы Владимира

Тополиный пух. Жара. Июнь. Слова известной песни в эти дни особенно актуальны. Некоторые улицы Владимира усыпаны “летним снегом”. Невесомый пух тополей оккупировал аллеи. Он медленно кружится в воздухе, не давая жизни аллергикам. Как утверждают владимирские экологи, старые тополя доживают свой век. Затем их сменят другие, менее аллергенные деревья: туя, каштан, липа. За последнее десятилетие во Владимире не было официально высажено ни одного тополя. В скором будущем пух останется только воспоминанием.

Елена Пляскина

Фото “Призыв.ру”

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