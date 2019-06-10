Пробеги по Костроме, сделай доброе дело!

Благотворительный забег в поддержку девочки Насти Беловол пройдёт 12 июня. Он проводится в рамках всероссийского спортивного проекта «Бегом по Золотому кольцу». В День России бежать будут в Костроме, но присоединиться к этому хорошему делу могут и владимирцы. Всего полумарафон соберёт около 3000 человек от 4 до 78 лет. Среди них будет «Команда мечты» от Фонда помощи «География Добра», собирающего средства на операцию девочке. Насте Беловол 3 года. Она не слышит этот мир. Медицинская помощь в США вернёт слух на 98%, надеются организаторы забега.

Забег посвящён Дню России. Он начнётся на площади имени Ивана Сусанина. Не сбейтесь с пути!

Поддержать «Команду мечты» Анастасии Беловол разными способами:

Онлайн марафон – публикация или видео с личным обращением на ваших официальных страницах в социальных сетях.

Личное участие в забеге с «Командой мечты» 12 июня 2019 года.

Совершить пожертвование на russiarunning.com

Совершите пожертвование на географиядобра.рф

SMS на 7522 со словом Жить 500, где 500 – любая сумма

Сбербанк Онлайн – Р/С 40703810129000000118 / ИНН 4401165180 / БИК 043469623 В назначении платежа укажите: Анастасия Беловол

Зарегистрироваться на участие в полумарафоне можно:

1. Зайти на сайт russiarunning.com

2. Найти событие – полумарафон «Здорово, Кострома» – 2019

3. Выбрать дистанцию забега (21,1 км, 10 км, 3 км, 600м и 300м).

4. Пройти регистрацию.

5. Сделать благотворительное пожертвование вместе с БФ “География Добра”.

6. Оплатить и получить подтверждение участия.

7. Встреча участников 12 июня в 7 часов утра на пл. Сусанинская.

Помимо соревнований в день марафона на Сусанинской площади будут организованы культурная программа, показательные выступления и мастер-классы. Возрастная классификация 0+.

Анастасия Сорокина

Фото: russiarunning.com