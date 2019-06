Победная ночь ТНТ4 (18+)

Телеканал поставил новый рекорд по количеству наград в международной премии Promax

6 июня в США прошла международная церемония PromaxBDA Global Excellence и North America Awards 2019, победа на которой считается главной и самой престижной в сфере телевизионного маркетинга и промо. Постоянные участники конкурса — телевизионные гиганты National Geographic, NBCuniversal, Fox, Viacom, BBC, HBO, Sony Pictures и ТНТ4. Да, ТНТ4 уже так часто становится триумфатором Promax, что его можно считать одним из самых титулованных российских телеканалов на мировом уровне.

2 ролика телеканала получили целых 9 наград в 10 номинациях, среди которых лучший монтаж, лучший дизайн звука и лучшее промо кинофильма! За одну ночь ТНТ4 добавил в свою копилку 4 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Предыдущий рекорд был в 2018 году — 4 статуэтки на премии PROMAX/BDA в Лондоне. А общее количество статуэток Promax за 3 года существования канала перевалило уже за 20. Также в активе ТНТ4 есть престижная голливудская награда Golden Trailer 2019 за лучшее зарубежное промо.

Награды PromaxBDA Global Excellence и North America Awards ежегодно вручаются в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Работы телеканалов оценивает группа профессионалов в сфере продвижения и маркетинга, по трём критериям: общий творческий подход, качество продукции и достигнутые маркетинговые цели.

Все номинации и награды ТНТ4 на PromaxBDA Global Excellence и North America Awards 2019:

BLOCK OF PROGRAMMING PROMO OR CAMPAIGN — «Одинаково мощное кино» (Золото)

EDITING — «Одинаково мощное кино» (Золото)

SOUND DESIGN — «Запрещённый приём» (Золото)

USE OF MUSIC — «Запрещённый приём» (Золото)

EXTERNAL MARKETING OR SIZZLE — «Одинаково мощное кино» (Серебро)

IN-HOUSE PROGRAM PROMO — «Одинаково мощное кино» (Серебро)

THEATRICAL MOVIE SHOWN ON TELEVISION PROMO OR CAMPAIGN — «Одинаково мощное кино» (Серебро) и «Запрещённый приём» (Бронза)

SEASONAL OR SPECIAL EVENT PROGRAM SPOT — «Одинаково мощное кино» (Бронза)

Наталья Вольная