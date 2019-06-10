Как установить шлагбаум на придомовой территории?

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Соседи перекрыли дорогу
Во Владимире всё больше заборов. Жители многоквартирных домов огораживаются от посторонних. Кому-то надоели парковщики из окрестных домов, кто-то уличил посторонних, подкидывающих в мусорные баки свои пакеты, а кто-то просто хочет тишины и спокойствия во дворе. Иногда разгораются настоящие войны: соседи судятся, ссорятся, звонят по инстанциям… В каких же случаях территорию дома можно закрыть, а когда это неправомерно и может быть опротестовано? Разбираемся с нашими экспертами.
Начальник юридической службы общественной организации «Милосердие и порядок» Лариса Гаврилова:
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Когда можно установить шлагбаум, а когда можно оспорить решение установки
- Самое главное: шлагбаум или ворота не должны препятствовать подъезду к другим домам. В том случае если есть альтернативные пути подъезда, то устанавливать шлагбаум/ворота в своем дворе разрешается.
- Ограждение не должно создавать препятствий или ограничений проходу пешеходов и проезду машин на территории общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
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Собрание жильцов обязательно!
- Чтобы установить шлагбаум или ворота, необходимо обязательно провести собрание собственников. Все жильцы (не только автовладельцы) должны принять решение об установке оборудования. Причем инициатором может выступить любой собственник, а не только члены правления или председатель ТСЖ, к примеру.
- Если собрание проведено и решение принято, то оно обязательно для всех собственников помещений, даже для тех, кто голосовал против установки.
- Подсчет голосов проводит выбранная на собрании комиссия. Решение считается положительным, если 2/3 собственников проголосовали «за».
- Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50% собственников.
Во Владимирской области пока четко не определен порядок установки шлагбаума на придомовых территориях. Жильцам понадобится согласовать свое решение с управляющей компанией, на территории которой планируется размещение шлагбаума. То есть с протоколом общего собрания необходимо отправиться в управляющую компанию. И там получить согласование.
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Алгоритм установки шлагбаума
О том, как установить шлагбаум и какие разрешения потребуются, нам рассказала руководитель управляющей компании Галина Юрьевна Локостова:
- Принять решение по обустройству заграждения на общем собрании. Протокол обязателен.
- Найти подрядчика, который проведет работы.
- Утвердить смету от подрядчика на общем собрании.
- Определить, за счет каких средств будет происходит установка (помните, что установка шлагбаума не относится к обязательному перечню работ, которые проводит управляющая компания).
- Получить архитектурно-планировочные требования в Земельном комитете администрации г. Владимира. Адрес: Октябрьский проспект, 47.
- Далее получить согласование со всеми коммуникационными службами (Горводоканалом, Владимирской областной электросетевой компанией, ВКС). Для этого нужно с уже подготовленными документами представителю от дома посетить все службы, предоставить документы и получить разрешение.
- Обязательно предоставить возможность проезда всем аварийным службам (согласовать ограждение и дать ключи).
- После вам предстоит вернуться в управляющую компанию, которая уже даст окончательное разрешение на установку.
Только после получения всех разрешительных документов можно установить ограждение.
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Полезные адреса
Горводоканал
Адрес: ул. Горького, 95, Владимир
Телефоны: +7 (4922) 43‑10-03, +7 (4922) 53‑18-87
Сайт: vodokanal-vladimir.ru
Режим работы: пн-пт 8.00–17.00, перерыв 12.00–13.00
ВКС
Адрес: ул. Батурина, 30, Владимир
Телефоны: +7 (4922) 44‑98-29, +7 (4922) 44‑98-22
Сайт: vladcomsys.ru
Режим работы: пн-чт 8.30–17.30, перерыв 12.00–13.00; пт 8.30–16.30, перерыв 12.00–13.00
Владимирская областная электросетевая компания
Адрес: ул. Чайковского, 38-б, Владимир
Телефоны: +7 (4922) 44‑32-98, +7 (4922) 47‑07-78
Сайт: voek33.ru
Режим работы: пн-пт 8.00–17.00, перерыв 12.00–13.00
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Проезд машин экстренных служб
Шлагбаум должен круглосуточно обеспечивать свободный проезд на территорию дома полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, служб газа, энергосети, водоканала, теплосети и так далее. Но на практике это не всегда происходит. Очень часто шлагбаум или ворота закрыты. И спецтехника проехать не может.
Что в этом случае можно сделать?
- Поставить круглосуточный дежурный пост для аварийного открытия проезда в случае чрезвычайной ситуации (в случае установки шлагбаума).
- Или же существует такая практика, когда жильцы дома дают ключи представителям перечисленных служб (в случае установки ворот).
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Кто ремонтирует транзитную дорогу, которую нельзя перекрыть?
Если через ваш двор проходит транзитная дорога к другим домам (и это единственный путь), установку шлагбаума не разрешат. Многие тогда задаются вопросом: «Ездят все, а кто же должен ремонтировать?» Капитальный ремонт этой дороги осуществляется за счет средств местного бюджета. Замена люков или устранение дыр в асфальте оплачивается муниципалитетом. Для этого жильцы также должны организовать общее собрание, где в протоколе зафиксировать все проблемные места на дороге. Также ремонт (при желании) могут провести сами жильцы. Собственники соседних домов не обязаны участвовать в расходах и содержании придомовой территории, даже если они ездят по этой дороге.
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Опыт установки ограждения из первых уст
Михаил Анатольевич Грушин, житель Владимира, не так давно занимался установкой ограждения в своем дворе и рад поделиться своим опытом:
– Несколько лет назад на общем собрании жильцов дома мы приняли решение, что хотим огородить территорию и поставить шлагбаум. В первую очередь я отправился в управляющую компанию, прямиком к начальнику производственного отдела.
После разговора с управляющей компанией нам стоило определиться с организацией, которая будет устанавливать шлагбаум. Как только мы ее подобрали, управляющая компания заключила с ней договор, и наше ограждение было поставлено.
Конечно, для того чтобы управляющая компания нам поставила ограждения, мы ходили в МЧС, обращались в ГИБДД, потому что были споры во дворе, нам дали рекомендации. В итоге запретили ставить шлагбаум и разрешили постановку ворот. У шлагбаума постоянно должен сидеть дежурный, воротам же он не нужен. Имейте это в виду, когда будете выбирать ограждение.
Насколько это растянется во времени, зависит только от активности жителей. Можно все инстанции обойти за один день, а можно за год. Мы уложились за месяц. Через месяц нам уже дали разрешение.
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Когда установку шлагбаума соседями можно оспорить
Если вы считаете, что жители соседнего дома установили шлагбаум незаконно, то вы можете оспорить это решение в суде. Если какое-то из вышеперечисленных требований нарушено, то вы смело можете обращаться с исковым заявлением в суд по месту жительства.
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Суды Владимира
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Часы работы: пн-пт 08.30-17.30
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Октябрьский районный суд г.Владимира
Адрес: Октябрьский проспект, д. 40
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Телефоны: (4922) 53-28-05, 43-03-66
Фрунзенский районный суд г. Владимира
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Официальный cайт: frunzensky.wld.sudrf.ru
Телефоны: (4922) 32-36-94, 32-42-61
Беседовала Юлия Митина
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