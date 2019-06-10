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Что можно и чего нельзя пить в жару?

Советы врача-терапевта

  1. Простые напитки

    В летний зной жажду утоляют далеко не все напитки. Более того, многие из них просто вредят и так уже ослабленному, обезвоженному организму. Заведующая отделением медицинской профилактики для взрослых 4-й городской больницы Елена Петрякова рассказала «Призыв.ру», что нужно пить в жару.

    «Это должна быть жидкость, не имеющая дополнительных химических добавок или подсластителей: вода, чай. Можно и в тёплом виде. Это хорошо снижает температуру тела. Хорошо восполняют влагу именно простые напитки».

  2. Квасить или нет?

    Лимонады и соки из магазина употреблять в жару не стоит. Можно пить приготовленные дома морсы, полностью без сахара или с небольшим его количеством. Квас? Давайте вернёмся к словарю русского языка, что такое квас. Это специальный напиток, который приготовлен на основе ржаного хлеба. По специальной методике. Поэтому слово «квас», которое стоит на лимонаде, никакого отношения к квасу не имеет. Это сладкий газированный напиток. Настоящий квас нужно готовить дома, по классическому рецепту.

    Фото: diabeto.ru

  3. Почему опасно утолять жажду сладкой газировкой и соками?

    В жару организм находится в экстремальных условиях, а мы заставляем его еще и бороться с химическими добавками и сахаром, которые содержатся в лимонадах. Всё это воду задерживает, нарушает естественный обмен. Поэтому на прогулку с собой обязательно нужно брать бутылочку воды и постоянно восполнять жидкость.

    Фото: huffpost.com

  4. Что теряем?

    Есть разница в том, как мы теряем воду в обычной жизни зимой и летом. Летом – это большие потери жидкости с поверхности кожи и с дыханием. И они незаметны. Очень много теряется жидкости при физкультурных занятиях, при езде на велосипедах, на мотоциклах. Изменяется солевой состав внутри среды. Может измениться работа сосудов. Отсюда и плохо становится человеку. И головная боль появляется, и давление повышается.

    Фото: pochemy-nelzya.info

  5. Сколько нужно пить?

    Больше 2 литров точно. Но для кого-то необходимо и 4 литра. Всё зависит от деятельности человека, его физической нагрузки. Он может сидеть дома и пить чай. Это тоже засчитывается. А кто работает на улице, нужно, конечно, больше пить.

    Фото: collegecandy.com

  6. Если дети не хотят пить воду?

    В таких случаях можно добавлять в обычную воду домашний сок или компот. Либо капельку варенья. Вода становится просто подкрашенной, а не интенсивно сладкой. Потом командир в семье должен быть всё-таки родитель. Ведь он отвечает за здоровье детей. Поэтому как он организует, так всё и будет идти. А если ребёнок, раскапризничавшись, съест вредный продукт и заболеет, ведь не он же будет за это отвечать? Поэтому все зависит от родителей.

    Фото: marypop.ru

    Татьяна Данилова

    Фото “Призыв.ру”

    Заглавное фото: voday.ru

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