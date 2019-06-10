Что можно и чего нельзя пить в жару?

В летний зной жажду утоляют далеко не все напитки. Более того, многие из них просто вредят и так уже ослабленному, обезвоженному организму. Заведующая отделением медицинской профилактики для взрослых 4-й городской больницы Елена Петрякова рассказала «Призыв.ру», что нужно пить в жару.

«Это должна быть жидкость, не имеющая дополнительных химических добавок или подсластителей: вода, чай. Можно и в тёплом виде. Это хорошо снижает температуру тела. Хорошо восполняют влагу именно простые напитки».