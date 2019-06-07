Восемь лучших идей для уик-энда

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Посмотрите добрый фильм
Два полнометражных мультфильма, детский фильм и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, Гваделупа, 2018, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О том, как маленький человек делает первые шаги в постижении мира, расскажет в 13.30 кинокартина «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+). Приключенческий мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) начнется в 16.00. Новый фильм мэтра отечественного кино Станислава Говорухина «На Париж» (Россия, 2018, 18+) начнется в 18.30.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г
8 и 9 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Узнайте новое направление в искусстве
Фестиваль лэнд-арта «Чисто поле» 12+
Лэнд-арт – направление в искусстве, в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. В петле реки Клязьмы состоится презентация работ художников, которые создают свои работы в чистом поле.
8 июня гостей ждут экскурсии и рассказы о построенных объектах, лекции и кино, костёр, тематические площадки, ночная вечеринка от GP-community, а 9 июня можно будет провести время на природе в свободном режиме.
Если вы на своей машине, то поезжайте в сторону Радужного и перед развязкой на Москву поверните направо. Далее едем мимо ключика по асфальтированной дороге, пока она не кончится около берега Клязьмы. Там поверните налево и поезжайте прямиком до фестиваля.
Другой вариант – автобус. Садитесь под мостом в центре на автобус № 115 до Радужного и поезжайте до остановки «Испытательная станция ВТЗ». Далее идите вдоль дороги до поворота направо, и мимо ключика прогулочным шагом до территории фестиваля. Также можно добраться на велосипеде или попутной машине.
Берег Клязьмы около Владимира
8 и 9 июня с 11.00 до 22.00
Вход свободный
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Познакомьтесь с интересными людьми
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Окунитесь в щедрое русское гостеприимство
Самоваров день в Гороховце 0+
Этот праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых атрибутов быта русского народа – самовару. По сложившейся традиции местом проведения стал купеческий двор Дома Ершова (Сапожникова) в Гороховце. Здесь развернутся выставка пузатых раритетов «Само-само-самовар», фотоплощадка «У самовара я и…» и «ARTбаzар». Будет организованы экскурсии, квесты и мастер-классы. Театр мод «Калейдоскоп» представит свои коллекции «Дымковские франтихи» и «Россияночка» (п. Никологоры, Вязниковский р-н). Нижегородский цыганский ансамбль «Бричка» выступит с программой «Цыгане в таборе своем». А ансамбль песни и пляски «Казачий хутор» из того же Нижнего Новгорода даст концерт «Любо, братцы, любо…» И, конечно же, будет устроено чаепитие из жарового самовара с ягодным пирогом.
Гороховец, Дом Ершова (Сапожникова)
8 июня с 12.00 до 15.00
Цена билета – 50 руб.
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Полюбуйтесь на ретроавтомобили
Suzdal Retro Show 0+
Зрители автомобильного фестиваля Suzdal Retro Show 2019 смогут проникнуться легендарной атмосферой ретрокаров и разделить энтузиазм их владельцев. Особое внимание привлекут звёзды отечественного автопрома ЗИЛ-157 «Катюша», ГАЗ-63, ЗИЛ-164 «Пожарный» и ЗИЛ-157 «Бортовой». Кроме того, будут представлены десятки раритетных экспонатов из частных коллекций.
Посетителей ждут розыгрыши призов, ярмарочные развлечения, детский городок, арт-выставка, соревнования на беговелах, концертные выступления рок-групп и много угощений! Вход свободный! До встречи на Suzdal Retro Show’2019 в субботу 8 июня в Суздале!
Суздаль, Торговая площадь и центральные улицы города
8 июня в 13.00
Вход свободный
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Отдохните душой
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Окунитесь в мир детства
«Сладкоежка-Фест» 0+
В воскресенье в парке «Добросельский», на площади перед сценой и на территории «Городка аттракционов», расположатся интерактивные и торговые точки с интересными мастер-классами и разнообразными угощениями. Для гостей праздника приготовят огромное количество всевозможных лакомств – жареное мороженое, вкуснейшие безалкогольные прохладительные коктейли, пряники в глазури, сахарную вату, яблоки в карамели, бананы в шоколаде, нежные капкейки, воздушное безе и многое другое.
Ярким началом мероприятия станет концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов нашего города. Продолжат праздник игровые программы с веселыми аниматорами и ростовыми куклами. Также все желающие смогут раскрасить лицо в технике аквагрима, поучаствовать в мастер-классе по росписи гипсовых игрушек от арт-студии «Фан-Чулан» и в интерактивной программе от музея науки и человека «Эврика».
На протяжении всего мероприятия для посетителей парка будут работать: стрелковый тир, городок аттракционов, батуты, веревочный городок, прокат веломобилей и электромобилей.
Парк культуры и отдыха «Добросельский»
9 июня в 11.00
Вход свободный
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Насладитесь виртуозной игрой
Концерт Филиппа Копачевского 6+
Один из ярких молодых пианистов нашего времени выступит на сцене областной филармонии в преддверии своего участия в XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. У владимирской публики будет уникальная возможность первыми услышать произведения, которые Филипп Копачевский представит на этом престижном музыкальном состязании. Любителей и ценителей классической музыки его виртуозное владение инструментом покорило еще три года назад – вместе с Камерным струнным оркестром музыкант выступал на сцене филармонии в рамках проекта «Звёзды ХХI века».
В резюме Филиппа Копачевского – длинный список наград крупнейших международных фестивалей. Несмотря на молодость, он состоявшийся музыкант топового уровня исполнительского мастерства. Копачевский сотрудничает со всеми ведущими российскими оркестрами. Ему удалось завоевать любовь и признание не только в России, но и в других странах. Гастроли музыканта регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании. Особую популярность он приобрел в Японии, где записал диск с фортепианными произведениями Шопена.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
9 июня в 18.00
Цена билета – 100 руб.
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/gp_clear_place
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