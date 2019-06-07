18+

Восемь лучших идей для уик-энда

Где развлечься 8 и 9 июня

  1. Посмотрите добрый фильм

    Два полнометражных мультфильма, детский фильм и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, Гваделупа, 2018, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

    О том, как маленький человек делает первые шаги в постижении мира, расскажет в 13.30 кинокартина «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+). Приключенческий мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) начнется в 16.00. Новый фильм мэтра отечественного кино Станислава Говорухина «На Париж» (Россия, 2018, 18+) начнется в 18.30.

    Кинотеатр «Милосердие и порядок»: ул. Добросельская, 2г

    8 и 9 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

    Вход свободный

  2. Узнайте новое направление в искусстве

    Фестиваль лэнд-арта «Чисто поле» 12+

    Лэнд-арт – направление в искусстве, в котором создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. В петле реки Клязьмы состоится презентация работ художников, которые создают свои работы в чистом поле.

    8 июня гостей ждут экскурсии и рассказы о построенных объектах, лекции и кино, костёр, тематические площадки, ночная вечеринка от GP-community, а 9 июня можно будет провести время на природе в свободном режиме.

    Если вы на своей машине, то поезжайте в сторону Радужного и перед развязкой на Москву поверните направо. Далее едем мимо ключика по асфальтированной дороге, пока она не кончится около берега Клязьмы. Там поверните налево и поезжайте прямиком до фестиваля.

    Другой вариант – автобус. Садитесь под мостом в центре на автобус № 115 до Радужного и поезжайте до остановки «Испытательная станция ВТЗ». Далее идите вдоль дороги до поворота направо, и мимо ключика прогулочным шагом до территории фестиваля. Также можно добраться на велосипеде или попутной машине.

    Берег Клязьмы около Владимира

    8 и 9 июня с 11.00 до 22.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/gp_clear_place

  3. Познакомьтесь с интересными людьми

  4. Окунитесь в щедрое русское гостеприимство

    Самоваров день в Гороховце 0+

    Этот праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых атрибутов быта русского народа – самовару. По сложившейся традиции местом проведения стал купеческий двор Дома Ершова (Сапожникова) в Гороховце. Здесь развернутся выставка пузатых раритетов «Само-само-самовар», фотоплощадка «У самовара я и…» и «ARTбаzар». Будет организованы экскурсии, квесты и мастер-классы. Театр мод «Калейдоскоп» представит свои  коллекции «Дымковские франтихи» и «Россияночка» (п. Никологоры, Вязниковский р-н). Нижегородский цыганский ансамбль «Бричка» выступит с программой «Цыгане в таборе своем». А ансамбль песни и пляски «Казачий хутор» из того же Нижнего Новгорода даст концерт «Любо, братцы, любо…»  И, конечно же, будет устроено чаепитие из жарового самовара с ягодным пирогом.

    Гороховец, Дом Ершова (Сапожникова)

    8 июня с 12.00 до 15.00

    Цена билета – 50 руб.

    Фото: giamus.ru

  5. Полюбуйтесь на ретроавтомобили

    Suzdal Retro Show 0+

    Зрители автомобильного фестиваля Suzdal Retro Show 2019 смогут проникнуться легендарной атмосферой ретрокаров и разделить энтузиазм их владельцев. Особое внимание привлекут звёзды отечественного автопрома ЗИЛ-157 «Катюша», ГАЗ-63, ЗИЛ-164 «Пожарный» и ЗИЛ-157 «Бортовой».  Кроме того, будут представлены десятки раритетных экспонатов из частных коллекций.

    Посетителей ждут розыгрыши призов,  ярмарочные развлечения, детский городок, арт-выставка, соревнования на беговелах, концертные выступления рок-групп и много угощений! Вход свободный! До встречи на Suzdal Retro Show’2019 в субботу 8 июня в Суздале!

    Суздаль, Торговая площадь и центральные улицы города

    8 июня в 13.00

    Вход свободный

    Фото: vk.com/suzdalretro

  6. Отдохните душой

  7. Окунитесь в мир детства

    «Сладкоежка-Фест» 0+

    В воскресенье в парке «Добросельский», на площади перед сценой и на территории «Городка аттракционов», расположатся интерактивные и торговые точки с интересными мастер-классами и разнообразными угощениями. Для гостей праздника приготовят огромное количество всевозможных лакомств – жареное мороженое, вкуснейшие безалкогольные прохладительные коктейли, пряники в глазури, сахарную вату, яблоки в карамели, бананы в шоколаде, нежные капкейки, воздушное безе и многое другое.

    Ярким началом мероприятия станет концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов нашего города. Продолжат праздник игровые программы с веселыми аниматорами и ростовыми куклами. Также все желающие смогут раскрасить лицо в технике аквагрима, поучаствовать в мастер-классе по росписи гипсовых игрушек от арт-студии «Фан-Чулан» и в интерактивной программе от музея науки и человека «Эврика».

    На протяжении всего мероприятия для посетителей парка будут работать: стрелковый тир, городок аттракционов, батуты, веревочный городок, прокат веломобилей и электромобилей.

    Парк культуры и отдыха «Добросельский»

    9 июня в 11.00

    Вход свободный

  8. Насладитесь виртуозной игрой

    Концерт Филиппа Копачевского 6+

    Один из ярких молодых пианистов нашего времени выступит на сцене областной филармонии в преддверии своего участия в XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского. У владимирской публики будет уникальная возможность первыми услышать произведения, которые Филипп Копачевский представит на этом престижном музыкальном состязании. Любителей и ценителей классической музыки его виртуозное владение инструментом покорило еще три года назад – вместе с Камерным струнным оркестром музыкант выступал на сцене филармонии в рамках проекта «Звёзды ХХI века».

    В резюме Филиппа Копачевского – длинный список наград крупнейших международных фестивалей. Несмотря на молодость, он состоявшийся музыкант топового уровня исполнительского мастерства. Копачевский сотрудничает со всеми ведущими российскими оркестрами. Ему удалось завоевать любовь и признание не только в России, но и в других странах.  Гастроли музыканта регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании. Особую популярность он приобрел в Японии, где записал диск с фортепианными произведениями Шопена.

    Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1

    9 июня в 18.00

    Цена билета – 100 руб.

    Фото: cultinfo.ru

    Татьяна Лысова

    Заглавное фото: vk.com/gp_clear_place

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