Гуси-лебеди еще не оперились

Озеленители Владимира не смотря 30-градусную жару продолжают трудиться над клумбами. Вслед за грустным осликом на улице Горького повеселели гуси-лебеди на улице Мира, напротив Центрального городского парка. Пара выглядит уже лучше, но не идеально: местами видны проплешины. Надеемся, это просто промежуточный этап работы и лебеди еще оперятся.

Всего же в этом году во Владимире поставят и повесят 300 конструкций с цветами. А на клумбах высадят 350 тысяч цветов!

Елена Пляскина

Фото Анастасии Беляевой