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 ЕГЭ без неприятностей: памятка для выпускника

Что делать, если выгнали, экзамен не сдан, не согласен с результатом

  1. Что делать, если что-то пошло не так?

    ЕГЭ идет полным ходом.  Не так давно сдавали русский язык, географию, математику, литературу, физику, историю и химию.  Впереди – иностранные языки, биология, информатика, обществознание.  Что делать, если что-то пошло не так: выгнали с экзамена, не набралось нужного количествв баллов, не согласны с результатами? Обо всем мы спросили сотрудника Управления образования г. Владимира Яну Брагину. Также она напомнила основные организационные моменты, связанные со сдачей государственного экзамена. 

    Яна Брагина

  2. Что можно и чего нельзя приносить на экзамен?

    Что взять с собой на экзамен:

    • Пропуск на ЕГЭ.
    • Один из документов, удостоверяющих личность.
    • Гелевую ручку чёрную (лучше иметь с собой еще и запасную).
    • На физику можно принести линейку без справочных материалов и непрограммируемый калькулятор. На химию – непрограммируемый калькулятор. На географию – линейку без справочных материалов, транспортир и непрограммируемый калькулятор.

    Чего нельзя приносить на экзамен:

    •  Мобильные телефоны.
    • Электронно-вычислительную технику.

    Фото: news.myseldon.com

  3. По какой причине могут выгнать с экзамена?

    Уже несколько лет ЕГЭ проходит в очень жестких условиях, школьников перевозят в незнакомую школу, везде камеры, педагоги также незнакомые. Это сделано для достижения максимальной объективности. Помните, если вы нарушаете правила поведения на экзамене, поблажек не будет.  Итак, за что могут удалить с экзамена:

    • за разговоры;
    • за самостоятельные пересаживания/вставания с места и прочее;
    • за обмен материалами ЕГЭ;
    • за пользование мобильным телефоном;
    • за шпаргалки.

    В туалет или медицинскую комнату ученик может выйти только с разрешения организаторов экзамена и в сопровождении дежурного по этажу.

  4. Что делать, если выгнали за нарушения?

    • Если предмет, который сдавал ученик, был необязательным для поступления, то ничего делать не стоит. Просто принять этот факт и больше такого не повторять.
    • Если предмет был обязательным для поступления  в вуз, то через год экзамен можно будет пересдать.
    • Если предмет был обязательным (математика или русский), то можно пересдать его в текущем году либо в следующем.

  5. Если экзамен не сдан

    Вариант простой – пересдача. Для пересдачи предметов по выбору нужно ждать целый год. Тут вариантов нет. Если же вы не перешагнули нижний порог баллов ЕГЭ по обязательным предметам, то у вас есть шанс пересдать экзамен в других потоках. Когда будет пересдача, вы сможете узнать на сайте ege.midural.ru. Или же вас должен оповестить ваш преподаватель.

    Фото: news.yandex.ru

  6. Подача апелляций

    Вы можете подать апелляции в двух возможных вариантах: не устроила организация экзамена или не устроил результат.

    Не устроила организация экзамена:

    Апелляция будет рассмотрена, только если она подана до выхода участника из аудитории.

    Чтобы подать апелляцию, необходимо:

    • получить от организатора в аудитории форму 2-ППЭ (два экземпляра), по которой составляется апелляция;
    • составить апелляцию в двух экземплярах;
    • передать оба экземпляра уполномоченному представителю ГЭК.

    Результат рассмотрения апелляции будет размещен на сайте ege.midural.ru

    Не устроили баллы за экзамен:

    Апелляция подается в течение двух рабочих дней после официального объявления результатов экзамена и ознакомления с ними. Подать апелляцию можно на сайте ege.midural.ru в разделе «Документы»/«ЕГЭ (Первая волна)».

    Беседовала Юлия Митина

    Заглавное фото:  news.yandex.ru

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