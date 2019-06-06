Полицейские Владимира присоединились к флешмобу #ПушкинОбъединяет

Он памятник себе воздвиг нерукотворный. Не зарастёт к нему народная тропа. Бредут по ней интеллигенты и рабочие, крестьяне и прочий люд. К высокой лире, к гениальному поэту. Владимирские полицейские не остались в стороне. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина они дружно прочитали отрывки из стихотворения «Осень». И как прочитали! Вся страна теперь смотрит.

Сотрудники Владимирской полиции присоединились к поэтическому флешмобу МВД России #ПушкинОбъединяет, пригласив к участию в акции и жителей областного центра. Сегодня, 6 июня, поэту исполнилось 220 лет со дня рождения. Видеоролики с хэштэгом #ПушкинОбъединяет, приуроченные к этой дате, можно увидеть на сайтах и страницах в социальных сетях территориальных органов МВД России многих регионов страны.

«Унылая пора, очей очарованье», – произносят наши земляки под сенью молодой листвы. Но диссонанса не чувствуется: Пушкин всегда хорош, в любое время года. Тем более из уст народа, которому великий поэт посвятил свою бессмертную лиру.

Предлагаем читателям “Призыв Ру” также историю о том, как мстёрский крестьянин восстановил памятник на могиле Пушкина.

Ольга Ефремова

Видео: 33 МВД.РФ

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