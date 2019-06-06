Наши Нулы разошлись с карельскими в букве «ю»

Сразу две реки с необычным и запоминающимся названием Нула есть во Владимирской области. Одна из них течет в Вязниковском районе, вторая – в Муромском. Первая Нула впадает в Тетрух (в свой черед приток Колпи), а её тезка – в речку Мотру, соединяющуюся с Окой. Название Нула с угро-финского языка переводится, как «маленькая илистая река». На севере России в республике Коми известны реки Большая Нюла и Малая Нюла, протекающие в Сысольском и Прилузском районах, имеющие по сути те же названия, что и наши Нулы, где лишь вместо «у» прописано «ю».

Длина вязниковской Нулы составляет 11 км. Ее берега, поросшие смешанным лесом, местами изрядно заболочены, причем она питается водой не только из родников, но и из болот. На её берегах в заводях обитают бобры, так как места там труднопроходимые и достаточно глухие. На этой Нуле есть единственный, хотя и небольшой железобетонный мост на шоссе между двумя крупными поселками Никологоры и Степанцево. Почему-то у этого моста на асфальтированной автомобильной дороге указатели с названием реки отсутствуют. А ведь она включена в Реестр водных объектов 33-го региона, так что зря её обидели.

Вторая Нула официально значится под уменьшительным именем Нулка, хотя в просторечье ее тоже называют Нулой. Кстати, и на шоссе, пересекающем эту реку между большой деревней Татарово Муромского района и селом Фоминки Гороховецкого района, красуется указатель с названием «Нула». Любопытно, что муромская Нулка имеет точно такую же протяженность, как ее вязниковская «тезка» Нула – 11 км. Это левый приток реки Мотры, которая впадает прямо в Оку.

На речке Нулка стоит деревня Нула. Это старинное селение, существовавшее еще в XVII столетии, а возможно, и ранее, входившее в приход Старозамотринского погоста дореформенного Муромского уезда. Очевидно, что деревня Нула получило свое название по реке. По современному счету Нула отстоит в 40 км к северу от Мурома.

В 1929-1944 гг. даже существовал Нулский сельсовет Фоминского района Горьковского края – сегодня этих административно-территориальных образований не существует.

Когда Нулу сделали центром сельсовета, там насчитывалось более 120 дворов, а численность населения достигала 600 человек. Сегодня Нула находится в составе Борисоглебского сельского поселения Муромского района, а постоянных жителей там почти не осталось. По всероссийской переписи населения 2010 года значилось всего 7 обитателей.

Так и текут через века наши Нулы – маленькие илистые лесные речки с коричневатой прозрачной водой. Происхождения имени их никто не помнит и не понимает, оттого и правильно обозначить их там, где положено, почему-то не получается.

Николай Фролов

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