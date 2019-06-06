Наш первый тяжкий опыт: перелом руки

Можно ли предотвратить травматизм ребёнка? Как показывает больничная практика, это почти невозможно. Родители просто не знают, когда и где “стелить солому”. Отвернулся на кухне, а маленькая ручка уже стянула кружку с горячим чаем. В результате ребёнок облился кипятком. Велосипедист-тинэйджер мчался по дороге на высокой скорости, увидел машину, резко затормозил, упал – гипс. Причем с переломами конечностей в Областную детскую больницу в Добром поступают как шебутные мальчики, так и спокойные, домашние девочки.

Самый высокий сезон травматизма, говорят врачи, начинается в конце мая. Когда за окном устанавливается теплая погода, в школу идти не надо, и дети начинают пропадать во дворе с утра до вечера. В рейтинге травмоопасных детских увлечений самокат фигурирует наравне с велосипедом. Вот и моя 7-летняя дочка Полина ощутила этот “жизненный опыт” на себе.

Ничто не предвещало беды…

Полина очень хорошо катается на велосипеде «Школьник». Но мы, родители, разрешаем на нём ездить исключительно на стадионе, чтобы ни машины, ни поребрики не угрожали безопасности. Но в тот злополучный вечер она пошла гулять налегке, без любимого транспортного средства… Крик своего ребёнка, раздающийся с улицы, ты узнаешь из тысячи голосов. Что опять случилось?! Кто-то обидел, что-то не поделили. Но когда дочка поднялась в квартиру и я увидела, что детская ручка неестественно искривлена, земля как будто ушла из-под ног. Оказалось, Полина взяла покататься чужой самокат, разогналась на тротуаре, зазевалась, споткнулась и приземлилась на правую руку. Очень неудачно.

Путь в больницу

В состоянии шока набираю с мобильного номер 03, звонок упорно сбрасывается. Вызов приняли по 112. “Скорая” приехала через 20 минут. Фельдшер сделал Полине обезболивающий укол и наложил шину, которую мы тут же сделали из картонной книжки детских сказок. В приёмную травматологического отделения ОДКБ на машине скорой помощи мы поступили в десятом часу вечера. Дочке сделали рентген. На снимке – перелом кости со смещением. Примерно через 40 минут ребёнку под общим наркозом дежурный врач вправил кость. Ночью Полина проснулась как ни в чем не бывало. Жалоб нет. Долго болтает, засыпает под утро.

В ожидании операции

Утро следующего дня принесло нерадостную новость – кость вправить не удалось. Это показал повторный рентген. В итоге ждем 5 дней серьёзной операции – установку металлических спиц в месте перелома. Полина операцию ждала с содроганием. Причём больше всего боялась уколов анестезии. В этом месте хочется выразить большую благодарность врачам детской больницы за то, что всё доходчиво рассказали: как пройдет операция, что будут делать в те полчаса, которые для нее отведены. В этот раз выход из наркоза был болезненным. В глазах, по словам Полины, у неё всё двоилось, рука сильно болела. Обезболивающий укол исправил ситуацию. Ребёнок успокоился, заснул, боль утихла. При подобных травмах всем детям необходимо давать обезболивающие препараты, говорят медики.

Внимание! Чаще всего летом дети травмируются на качелях, самокатах, роликах и велосипедах.

Когда ждать выписку?

Сегодня ровно неделя, как мы находимся в ОДКБ. Полине делают перевязки, ждём снятия швов и выписки. Со спицей в руке ей придётся потом ещё походить около месяца, потом металлоконструкцию удалят. Это, как правило, безболезненно. Удивительно, но у маленьких пациентов, которые сейчас здесь находятся, взрослым стоит поучиться оптимизму. В травмотделении больницы детишки обычно грустят лишь в день поступления. Потом ребята группируются, начинают вместе играть в планшеты, разматывать по палатам слаймы, играть в прятки и, конечно, есть сладости без ограничения. Ведь в такие моменты им можно простить любые капризы. Конечно же, все они хотят побыстрее вернуться домой, к своим папам, мамам, бабушкам, дедушкам, друзьям. И врачи для этого здесь делают всё возможное.

Падали, но поднимались

Какой же нужно сделать вывод из этой печальной истории? У каждого родителя в травматологическом отделении он свой. Мы, например, теперь будем подальше держаться от самокатов. Но я уверена, что от подобных травм никто не застрахован. ЧП может случиться и на ровном месте. Хотя специалисты утверждают, что нужно просто научить детей правильно падать – вперёд на колени, а затем на руки. А теперь представьте внезапно падающего ребёнка с качелей либо с турника, который в момент ЧП начинает соображать: так, сейчас падаем на колени… Нереально.

Меня дочка в очереди на рентген спросила: «Мама, а ты ломала себе что-нибудь?» Я говорю: «Нет». У меня не было самокатов и велосипедов. У меня был кипящий “суп со звёздочками”, которым я обожгла правую руку. Тогда мне было 6 лет. На память об этом инциденте остался шрам. У Полины после операции тоже останется пусть и маленькая, но метка на всю жизнь. Воспоминание о первом суровом жизненном опыте.

Хочется пожелать всем – ценить то, что имеешь, и не хандрить по пустякам. Ведь жизнь покажет, что может быть и хуже. Поэтому радуйтесь просто каждому новому дню, проведённому со своими детьми.

Татьяна Данилова

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