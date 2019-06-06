На ТНТ4 «прожарят» Президента США Дональда Трампа!

Телеканал покажет «Прожарку по-голливудски» (18+)— лучшие выпуски американского хейт-шоу

С 10 июня в 23:00 только на ТНТ4 — лучшие выпуски американского шоу «Прожарка»18+. Голливудские звёзды и комики выскажут всё, что думают друг о друге. Небывалый уровень самоиронии, жёсткая сатира и новые грани дозволенного. В Америке формат развивается более сотни лет, и ТНТ4 впервые для широкой российской аудитории покажет выпуски с участием Джастина Бибера, Джеймса Франко, Чарли Шина и нынешнего Президента США! Дональд Трамп давний друг «Прожарки» — он участвовал в шоу ещё в 2004 году, более того, Трамп даже был в роли ведущего на «Прожарке» Дона Кинга, одного из самых успешных боксёрских промоутеров. По ТВ ни одно из этих шоу не показывали, но, по слухам, было жёстко!

На телевизионной «Прожарке» в 2011 году гости смеялись над президентскими амбициями Дональда, но, как известно, он посмеялся последним. Также Трампа стебали за его огромные здания в самых неожиданных местах Нью-Йорка и обсуждали слухи о его внебрачных связях. Но больше всего досталось, конечно, его знаменитой причёске: «Дональд словно упал головой в машину для сахарной ваты», «Немногие могут носить такую уродскую шляпу и не париться». В финале шоу сам миллионер поставил в это теме точку: «В чём разница между мокрым енотом и моей причёской? У енота нет 7 миллиардов баксов на счету!»

Ведущим выступил создатель сериала «Гриффины» Сет Макфарлейн. Высмеять Трампа пришёл рэпер Снуп Догг: «Трамп хочет в Белый дом, и это не первый случай, когда он выгнал из дома чернокожую семью». Высказался и самый известный интервьюер США Ларри Кинг: «Трамп — воплощение американской истории успеха. Когда он закончил школу, то засучил рукава, поплевал на руки… и одолжил у отца шесть миллиардов долларов». В зале присутствовали жена и дочь Дональда, Мелания и Иванка Трамп. Стендап-комик Джефф Росс рассказал, что «у Трампа с женой много общего — во время секса они оба кричат имя «Дональд».

В ответном слове Трамп подчеркнул, что в такие сложные времена Америке необходимо уметь над собой смеяться, и призвал голосовать за себя на выборах. Что ж, сработало! Пришёл просто успешным бизнесменом и шоуменом, а через несколько лет стал Президентом. Вот она — сила самоиронии. Стоит сказать, что после «Прожарки» Трамп сразу же начал помогать стране — все деньги, полученные за участие в шоу (2 миллиона долларов), он отдал на благотворительность.

«Прожарка по-голливудски» на ТНТ4:

10 июня в 23:00 — «Прожарка Дональда Трампа» (18+)

17 июня в 23:00 — «Прожарка Джастина Бибера»(18+)

24 июня в 23:00 — «Прожарка Джеймса Франко»(18+)

1 июля в 23:00 — «Прожарка Чарли Шина»(18+)

Наталья Вольная

Фото предоставлено телеканалом ТНТ4