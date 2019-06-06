Каратистки из Гусь-Хрустального района покорили Чехию

В конце мая в чешском городе Кадань, прошёл 14-й чемпионат Европы по карате JKA и 14-е международные соревнования среди детей, юношей и ветеранов.

В составе сборной России от Владимирской области выступали две девятилетние спортсменки из клуба восточных боевых единоборств «Витязь» Злата Кирьянова (пос. Анопино Гусь-Хрустального района) и Арина Сучилина (г. Гусь-Хрустальный). Девчонки проявили боевой дух и показали хороший уровень технической подготовки.

Злата Кирьянова провела 4 поединка с соперницами из Польши, Норвегии, Венгрии и Чехии. В трех наша спортсменка одержала победу. В итоге Злата заняла 3 место и принесла сборной России бронзовую медаль.

Арина Сучилина провела 5 поединков со спортсменками из Словении, Чехии, Румынии, Норвегии и Венгрии, одержав победу в 4 х поединках и уступив с разногласием судей спортсменке из Чехии. В итоге Арина заняла 3 место в своей весовой категории и тоже принесла сборной России одну бронзовую медаль на соревнованиях международного уровня.

Девочки тренируются на базе КДЮСШ им А.В. Паушкина , она расположена в ДК посёлка Анопино. Нам удалось побеседовать с папой Златы Александром Кирьяновым. И вот что он нам рассказал:

– Злата начала заниматься каратэ в первом классе. Она не шла, а бежала на каждую тренировку, отрабатывала приемы в свободное время. Спорт очень быстро увлек ее, и результаты не заставили себя ждать. За три года занятий Злата стала постоянным призером межрегиональных, всероссийских и победителем областных соревнований по карате, а несколько дней назад прошла очередную аттестацию на второй зеленый пояс.

Поздравляем наших спортсменок и тренера-преподавателя 1 категории Сергея Амелина с отличным результатом! Желаем новых побед на международном уровне и не только!

Виктор Волчек

Фото Александра Кирьянова