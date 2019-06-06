Фуксия и белые купальники! А что еще идет загорелой коже?

В последнее время девушки все больше интересуются вопросами цвета и тона в своем внешнем виде. Потому что именно цвет необыкновенным образом может мгновенно преобразить внешность, “сделав” лицо юным, свежим и отдохнувшим. Совсем скоро все мы станет загорелыми мулатками, и надо знать, как использовать эту летнюю особенность себе в плюс. Какую одежду выбрать для загорелой кожи, рассказала стилист Александра Креар.

– Лето началось очень активно и солнечно, и есть полное ощущение, что в скором времени мы все приобретем необыкновенно красивый оттенок загара.

Загар в cредней полосе – золотистый и самый долгоиграющий.

– Загар влияет на выбор цветовой гаммы гардероба?

– Да, конечно. Хочу сразу оговориться, что цветотип человека не меняется. Если вы были «летом», то «зимой» вы не станете. А уж тем более – «весной» или «осенью». Не забывайте, что цветотип определяется в первую очередь по типу кожи, цвету волос и бровей, а потом уже глаз.

Хочу сказать, что в России очень мало людей теплых цветотипов, но многие себя считают таковыми, потому что их описание звучит очень приятно и красиво.

– Что происходит с кожей при загаре?

– При загаре кожа несколько “теплеет”, и уже может “переносить” более теплые оттенки. Например, если раньше у лица (обращаю внимание, соблюдать выбор цвета, согласно теории цветотипов, важно именно в этой зоне, дальше от лица можно этого не придерживаться!) вы могли носить холодный розовый, то хорошенько подзагорев, сможете выдержать коралловый и абрикосовый, и у вас не будет вида человека, переболевшего желтухой.

Обычно же теплые оттенки на холодной коже возбуждают желтый подтон. Выглядит это болезненно и некрасиво.

Загорелая кожа. Какая она?

Первая характеристика, которая меняется при загаре – это температура цвета. Она теплеет в любом случае. Но, хочу сказать, холодные цветотипы все равно смотрятся не хуже. Вторая, более значимая, на мой взгляд характеристика – это контрастность. То есть загоревший человек сможет переносить более яркие оттенки цвета, а также более контрастные сочетания цветов. А это очень актуально, так как именно летом особенно актуально удариться в цветовую эйфорию и перепробовать все немыслимые тропические или африканские сочетания и мотивы. Особенно заметно это с белым цветом. Мы все знаем, как красиво белый купальник оттеняет загорелое тело и как странно он смотрится на бледной коже.

Лучшие летние сочетания:

Белый с ярким. Сочетайте белый не только с черным – для лета эта комбинация не очень вкусная. Ярко-синий, изумрудный, фуксия, бирюза, лайм – все в сочетании с белым приобретет легкость и летнюю свежесть. Яркое с ярким. А еще я за то, чтобы летом сочетать яркое с ярким – лайм и фиолетовый, оранжевый и зеленый, розовый и голубой, желтый и синий, лайм и оранжевый и так далее. Чем темнее загар, тем безумнее могут быть сочетания.

3. Яркий цвет и принт. Как вариант, комбинируйте яркий цвет и принт. Самое распространенное сочетание – это когда цвет входит в состав принта. Выбирайте тот, которого в принте меньше всего – так будет эффектнее.

4. Яркий цвет с нейтральным принтом. Еще одна комбинация -это сочетание яркого цвета и принта нейтральных оттенков. Например, фуксия и натуральный леопардовый. Попробуйте, это очень экзотично.

Желаю вам теплого солнечного лета, вдоволь позагорать и накупаться в шикарных купальниках. И, конечно, сводить с ума любимых мужчин яркими нарядами. Не бойтесь пробовать – самое время!

Беседовала Юлия Митина

Заглавная фотография: vk.com

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