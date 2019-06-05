Просто я работаю спасателем

Когда молодая девушка поднялась на крышу многоэтажного дома, до трагедии оставался один шаг вниз. Михаил Быков первым приехал на вызов и спас жительницу Коврова. Это потом он расскажет, что высоты боится. Но когда стоял на краю, думал только о том, как помочь человеку. И таких историй у сотрудника городского поисково-спасательного отряда много. Он помнит каждый вызов, но редко говорит родным, что на работе пришлось рисковать. Еще в школе Михаил увлекся медициной и много изучал поведение людей, находящихся на грани жизни и смерти. Сегодня в городе оружейников он часто приходит на помощь. О буднях спасателя Михаила Быкова очередная серия проекта «Наши люди».

Полина Тарбеева

Посмотрите и другие истории проекта “Наши люди”:

“Мечтала стать детским тренером с седьмого класса”

Анна Гарюшина – добрый фельдшер из Суходола

В милицию мама мне путь указала

Весной у нас хорошо. А также летом, осенью и зимой. Приезжайте! (история сельского учителя)