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Просто я работаю спасателем

Михаил Быков приходит на помощь жителям Коврова

Когда молодая девушка поднялась на крышу многоэтажного дома, до трагедии оставался один шаг вниз. Михаил Быков первым приехал на вызов и спас жительницу Коврова. Это потом он расскажет, что высоты боится. Но когда стоял на краю, думал только о том, как помочь человеку. И таких историй у сотрудника городского поисково-спасательного отряда много. Он помнит каждый вызов, но редко говорит родным, что на работе пришлось рисковать. Еще в школе Михаил увлекся медициной и много изучал поведение людей, находящихся на грани жизни и смерти. Сегодня в городе оружейников он часто приходит на помощь. О буднях спасателя Михаила Быкова очередная серия проекта «Наши люди».

Полина Тарбеева

Посмотрите и другие истории проекта “Наши люди”: 

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Весной у нас хорошо. А также летом, осенью и зимой. Приезжайте! (история сельского учителя)

 

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