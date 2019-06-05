Бесплатно звонить в любую точку России разрешили с таксофонов

Ещё вчера казалось, что уличные таксофоны – безнадёжно устаревшие аппараты. Да кому они нужны? Но, как поётся в песне, «Не спеши ты меня хоронить!». Таксофонам ещё рано на свалку истории. Они своё послужат. По ним можно звонить, причем бесплатно. Даже по межгороду! Если горожан, особенно из крупных центров, такая перспектива вряд ли осчастливит, то для жителей сёл и деревень, особенно в зоне неустойчивой мобильной связи, эта услуга – вполне востребована.

Итак, с 1 июня нынешнего года «Ростелеком» отменил плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов – с этих аппаратов можно бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в России. Таксофоны до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, поясняют в компании, поэтому они несут социальную функцию. Это точно. Зачастую в деревне и магазина нет, и ФАПа нет, о клубе и помнить забыли, зато при въезде неизменно увидишь столб с висящим куском рельса (современный вариант набата) и пластмассовый «капюшон» таксофона – связь с «большой землей».

«Призыв» сам решил проверить, можно ли дозвониться с обычного сельского таксофона во владимирской глубинке, скажем, в областной центр. Для этого наш обозреватель Полина Тарбеева и оператор Пётр Соколов выехали в село Суходол Суздальского района. Что из этого получилось, вы можете увидеть на видео, которое мы предлагаем:

Таксофонов в глубинке много. В Вязниковском районе, например, их 216, в Судогодском – 189, в Александровском – 185, в Собинском – 184, в Гусь-Хрустальном – 176 и так далее, и так далее. Всего же по Владимирской области – 2138 таксофонов, информирует «Ростелеком». Бесплатно позвонить по ним можно в оперативные службы, а также на стационарные телефоны – вплоть до установленных в других регионах страны. А вот международные звонки и звонки на «мобильные» – это, извините, за отдельную плату. Приводим детальную информацию по услугам связи, предоставляемых с использованием таксофонов универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях)

02 (102) – служба полиции;

03 (103) – служба скорой медицинской помощи;

04 (104) – аварийная служба газовой сети.

2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

для местных вызовов (номер телефона);

для внутризоновых вызовов (8 – код зоны нумерации – номер телефона);

для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).

3) Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.

4) Платные звонки на мобильный телефон.

Макар Кузьмин

Фото и видео “Призыв ТВ”, главное фото – static.nevnov.ru