Шумиловы из Ждановки сделали карьеру во Владимирском крае

Потомки коллежского советника Александра Александровича Шумилова проживают сегодня в Москве. А когда-то их родовым имением было сельцо Ждановка в нынешнем Вязниковском районе. Сельцо стало деревней, но и она до наших времён не дожила – обезлюдела в конце XX века. Буквально недавно любители старины, посещая этот заброшенный уголок, обнаружили остатки шумиловской усадьбы. Об этом сообщил «Призыв ТВ». Здесь же мы расскажем о прежних владельцах этого «дворянского гнезда».

Переезд из Пензы

Ждановка известна с XVII столетия. Уже при Екатерине II там находилась усадьба с господским домом, принадлежавшая Ивану Петровичу Тенякову и Егору Ивановичу Лопухину. В экономических примечаниях 1770-х гг. о сельце Ждановке написано следующее: «Сельцо на суходоле, дом господский деревянный, земля иловатая, хлеб хороший, лес дровяной, крестьяне на оброке». Тогда там насчитывалось 5 дворов, в которых проживало 37 человек.

Во второй половине 1800-х гг. ждановское имение купил новый владелец Дмитрий Федорович Шумилов, перебравшийся во Владимирскую губернию из Пензы (его пригласил на службу тогдашний владимирский губернатор князь Иван Михайлович Долгоруков).

Сын простого солдата, Шумилов стал чиновником, постепенно с самых низов сделав неплохую карьеру.

Родился Дмитрий Шумилов в 1759 году и начинал каптенармуса на военной службе, а потом был канцеляристом в Межевой канцелярии. После учреждения Пензенской губернии в 1784 году 25-летний Дмитрий Шумилов сумел занять место столоначальника Пензенской винной экспедиции (занимавшейся продажей казенного вина).

С той поры он постепенно рос в чинах и перепробовал разные должности. Назначенный в ту пору пензенским вице-губернатором молодой аристократ князь Иван Долгоруков познакомился с мелким чиновником Шумиловым и, несмотря на разницу в положении, почти подружился с ним. Потом его сиятельство покинул Пензу, но это знакомство потом сыграло решающую роль в жизни Шумилова и его семьи.

В 1802 году князь Долгоруков был назначен владимирским губернатором и, вспомнив о Шумилове, который тогда занимал должность пензенского уездного казначея, в 1806-м пригласил его к себе в секретари. 43-летний Дмитрий Федорович ни минуты не колебался, и отправился из Пензы во Владимир на Клязьме. Там он быстро пришелся ко двору, и в 1808 году по протекции губернатора занял видный пост советника Владимирского губернского правления (что-то наподобие нынешнего директора департамента обладминистрации), где в итоге получил чин коллежского советника, равный армейскому полковнику и потомственное дворянство. Для солдатского сына это был поистине звездный час.

Карьерные перипетии

Хотя в 1812 году князь Долгоруков покинул губернаторский пост, Шумилов прослужил советником Владимирского губернского правления еще десять лет и вышел в отставку лишь в 1822-м в 63-м возрасте. Перейдя на службу во Владимирскую губернию, он приобрел имение в сельце Ждановке Вязниковского уезда, где выстроил новый усадебный дом – деревянный на каменном фундаменте, а также различные хозяйственные строения. Там он и доживал свой век со своей женой Анастасией Ивановной, урожденной Кологривской, сыном и двумя дочерьми.

Шумиловы были истовыми прихожанами Успенского погоста, где в 1826-1838 гг. выстроили большой каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, сохранившийся до сих пор. Скончался чиновник-ветеран во второй половине 1830-х гг., когда ему было уже под 80. Ждановка осталась за его сыном и наследником Александром.

Александр Шумилов на всю жизнь сохранил за собой Ждановку и жил там вплоть до 1860-х гг.

Александр Федорович Шумилов вырос во Владимире, где окончил гимназию и в чине прапорщика служил сотенным начальником в 6-м пешем казачьем полку Владимирского ополчения 1812 года. Затем он находился на гражданской службе, занимая невысокие должности, в том числе был заседателем Вязниковского уездного суда. А венцом его карьеры во Владимирской губернии стало место помощника управляющего удельной конторой, которое он занимал долгих 22 года.

Наконец, в 1854 году надворный советник Александр Шумилов сумел занять куда более видный пост смотрителя Мариинской больницы для бедных в Москве, на котором и завершил свою многолетнюю службу кавалером ордена св. Владимира IV степени и обладателем наградного бриллиантового перстня.

До наших дней

Александр Шумилов был женат на Евдокии Петровне Нероновой из старинного дворянского рода. От этого семейного союза родилось множество детей, но из сыновей взрослого возраста достигли лишь трое. Из них старший Иван Александрович Шумилов тоже окончил Владимирскую гимназию и служил, как и отец, по гражданской части. Он был уездным и мировым судьей в Вязниковском уезде, достигнув чина надворного советника. Два других брата Валентин и Александр окончили 1-й Московский кадетский корпус и в молодости служили в армии. Самый младший Александр Александрович Шумилов в различных егерских полках достиг чина штабс-капитана, а потом служил мировым судьей в Гороховецком уезде, став коллежским советником.

Самым известным из братьев оказался средний Валентин Александрович Шумилов. Он родился в 1823 году, служил в артиллерии, вышел в отставку в 1847-м подпоручиком, а потом много лет занимал выборные гражданские должности, причем был вязниковским и гороховецким предводителем дворянства, мировым судьей и в 1892-1895 гг. занимал высокий пост председателя Владимирской губернской земской управы. Скончался в 1902 году в предводительской должности и равном генеральскому чину действительного статского советника, кавалером многих орденов, в том числе «генеральского» «Владимира на шею» – св. Владимира III степени, и св. Станислава I степени – со звездой и бело-красной лентой через плечо. В Вязниках на стене бывшей земской больницы до сих пор можно видеть памятную доску, на которой указано, что она построена при активном участии Валентина Шумилова.

Наконец, самым известным представителем следующего поколения Шумиловых стал сын штабс-капитана Ивана Александровича Николай Иванович Шумилов, выросший в Вязниках, а потом служивший в гвардии и много лет бывший воспитателем Пажеского корпуса – самого привилегированного учебного заведения Российской империи, где достиг чина генерал-майора и получил 6 орденов. Потомки коллежского советника Александра Александровича Шумилова живут в Москве до сих пор.

Николай Фролов

Фото автора. На главном фото – Успенская церковь Успенского погоста, построенная Шумиловыми, до начала ее восстановления (снимок 2006 года)

Материалы о других усадьбах Владимирского края:

В селе Троицкое-Колычево Селивановского района: www.prizyv.ru/2019/02/18/ivan-nagatkin-lyubimyj-gardemarin-ekateriny-velikoj

В деревне Ченцы Ковровского района: www.prizyv.ru/2019/01/14/derevnya-prizrak-chency

В селе Моругино Судогодского района: www.prizyv.ru/2018/10/31/sosedi-griboedovyx-po-selcu-morugino