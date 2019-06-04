Ребята с нашего пруда позируют из-под крыла

Посетители гостиничного комплекса “Русская деревня” в последнее время наблюдают забавное утиное семейство. Пернатая мамочка учит свой крякающий выводок уверенно держаться на воде, добывать еду, а потом укладывает спать под своими теплыми крыльями. И как только все утята там помещаются! Сидеть в таком положении птица может очень долго. В общем, все мамы одинаковые: нежные, любящие и терпеливые. Владимирский фотоблогер Юлия Денисова часто наблюдает за жизнью местных водоплавающих. И вот какие очаровательные фото у нее получились. Полюбуйтесь, а лучше – прогуляйтесь! Точно получите море удовольствия.

Дарья Ермолина

Фото Юлии Денисовой

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