Как спасти утопающего и не пострадать самому

Погода стоит отличная. Жара набирает обороты. На днях во Владимирской области официально открыли пляжи. И, конечно, многие захотят окунуться. Помимо радости от того, что наконец можно сделать большой “плюх”, купальный сезон несет еще и опасность. Каждый год сводки МЧС пестрят сообщениями об утонувших. В этом сезоне печальная статистика уже открыта. С начала года на воде погибли 5 человек. Поэтому каждому из нас нужно быть готовым к тому, что несчастный случай может произойти буквально в двух шагах. Итак, что делать, если рядом с вами кто-то тонет? Как помочь и не пострадать самому, ведь нередки случаи, когда погибает именно тот, кто пытался вытащить утопающего.

С читателями Prizyv.ru простыми правилами делится профессиональный спасатель Ярослав Чесноков:

– Запомните главное: паниковать нельзя ни в коем случае. Когда человек тонет, его жизнь зависит от каждой секунды. И не стоит тратить драгоценное время на панику. Даже если вы понимаете, что не сможете оказать квалифицированную помощь, осмотритесь вокруг. На всех официальных пляжах должны работать спасатели, а у них есть круги безопасности и моторные лодки. Возможно, вы спасёте человеку жизнь, просто подав сигнал спасателю.

Если же рядом никого нет, то действуйте по следующему алгоритму:

Всегда подплывайте к утопающему сзади, чтобы он в панике не схватился за вас и не начал топить. Человека нужно захватить под мышку, немного обнимая, расположить его на себе. А свободной рукой грести к берегу. На берегу в первую очередь вытаскиваем у человека все из-за рта (там может быть, например, тина). Далее переворачиваем его животом вниз и кладем на свое колено, чтобы из легких вылилась вся вода. Проверяем зрачки и пульс. Если зрачки не реагируют на свет, а пульс отсутствует, то нужно приступить к сердечно-легочной реанимации. Сердечно-легочная реанимация – это непрямой массаж сердца и дыхание “рот в рот” (три нажатия руками на грудь, один большой вдох в легкие, снова три нажатия руками на грудь, большой вдох и так далее). Сделать это достаточно просто. Кладем одну руку на другую, отмеряем от центра груди 3 пальца, и на этом уровне можно начинать делать сердечно-легочную реанимацию. Процедура проводится до того момента, пока пострадавший не очнется.

Не оставайтесь равнодушными и берегите себя!

Юлия Митина

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