Что за прелесть, эти сказки… и романсы Пушкина!

Любовь в жизни Пушкина всегда была страстью. Все женщины, в которых был влюблен поэт, оставляли яркий след в его творчестве. Александр Сергеевич посвящал им свои лучшие стихи, которые вдохновляли композиторов на создание музыкальных шедевров. На его тексты с удовольствием писали музыку Верстовский, Гурилев, Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Римский-Корсаков и другие.

В программе «Я Вас любил…» прозвучат стихи, а также популярные романсы и песни, написанные на стихи великого русского поэта, в исполнении Русского оркестра народных инструментов и солистов филармонии.

6 июня, четверг, в 18.30

Продолжительность концерта – 1 час 30 минут с антрактом

Цена билета – 250 руб.