Что за прелесть, эти сказки… и романсы Пушкина!

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Филармония приглашает на юбилей поэта
6 июня 2019 года весь мир отметит 220-летие со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина, чье творчество стало образцом высокой литературы для всех поколений читателей. Его жизнь так или иначе была связана с Владимирским краем. Областная филармония приготовила к этой знаменательной дате обширную программу, рассчитанную на аудиторию любого возраста. В дни школьных каникул детей приглашают поближе познакомиться с героями нестареющих сказок Пушкина. А для взрослых почитателей таланта великого поэта на сцене Концертного зала имени С.И. Танеева прозвучат романсы на его стихи, воспевающие высокое чувство любви и стремление к непреходящей красоте.
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«Сказка о царе Салтане» (0+)
Эта сказка Александра Сергеевича Пушкина сама по себе очень музыкальна, но благодаря живой, самобытной, образной музыке замечательного композитора Римского-Корсакова она станет еще ярче и красочнее. Исполнительское мастерство Русского оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Антонова поможет воплотить наяву мир волшебных сюжетов, действий и персонажей. Для маленьких слушателей это будет чудесная встреча с прекрасной Царевной-Лебедь, с царем Салтаном и его сыном Гвидоном…
6 июня, четверг, в 10.00
Продолжительность концерта – 1 час без антракта
Цена билета – 100 руб.
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«Я Вас любил…» (6+)
Любовь в жизни Пушкина всегда была страстью. Все женщины, в которых был влюблен поэт, оставляли яркий след в его творчестве. Александр Сергеевич посвящал им свои лучшие стихи, которые вдохновляли композиторов на создание музыкальных шедевров. На его тексты с удовольствием писали музыку Верстовский, Гурилев, Глинка, Даргомыжский, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Римский-Корсаков и другие.
В программе «Я Вас любил…» прозвучат стихи, а также популярные романсы и песни, написанные на стихи великого русского поэта, в исполнении Русского оркестра народных инструментов и солистов филармонии.
6 июня, четверг, в 18.30
Продолжительность концерта – 1 час 30 минут с антрактом
Цена билета – 250 руб.
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«Сказка – ложь, да в ней намек!» (0+)
Музыкально-просветительский театр в дни школьных каникул приглашает юного зрителя на премьеру интерактивного музыкального спектакля по произведениям А.С. Пушкина. Герои всеми любимых сказок «О попе и работнике его Балде», «О царе Салтане», «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и о семи богатырях», «О золотом петушке» предстанут в новых образах при помощи современных спецэффектов, музыки, хореографии, необычной сценографии. Ребята встретятся у Лукоморья с Котом Учёным, злым волшебником Черномором, красавицей Людмилой, работником Балдой и многими другими известными пушкинскими персонажами.
Режиссёр-постановщик спектакля – Роман Захаров, доцент кафедры музыкального искусства эстрады ВлГУ, преподаватель актёрского мастерства и режиссуры эстрадного номера. Художественный руководитель музыкально-просветительского театра – Лариса Ульянова, директор Института искусств и музыкального образования ВлГУ, кандидат философских наук, профессор.
13 июня, четверг, в 10.00; 18 июня, вторник, в 10.00
Продолжительность спектакля – 1 час без антракта
Цена билета – 100 руб.
Татьяна Лысова
Фото Владимирской областной филармонии
Заглавное фото “Призыв ТВ”
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