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Где искупаться во Владимире? 4 водоема открыли для жителей

Плюсы и минусы каждого официального места для купания

  1. Ура! Можно купаться! 

    На прошедших выходных прошли проверку в черте  Владимира 4 водоема. Они признаны пригодными для купания. А всего по области более 60-ти мест, которые отвечают всем требованиям чистоты и обустройства пляжей.  Пресс-служба МЧС по Владимирской области дала официальное разрешение и открыла купальный сезон: 

    «1-го июня во Владимирской области официально стартует купальный сезон. Все места массового отдыха людей на водных объектах прошли техническое освидетельствование  и  готовы к приёму отдыхающих. Они будут функционировать по 31-е августа, (за исключением дней, когда будет объявлены неблагоприятные погодные явления).

    Так где же во Владимире можно купаться? Читайте и планируйте свой  отдых! 

  2. Семязино

    Плюсы:

    Купание здесь официально разрешено. Пляж оборудован кабинками для переодевания, есть туалеты, урны для мусора. Размещен 1 пост на котором будут дежурить 3 человека (спасатели и медработники). Достаточно простой подъезд к пляжу и далеко от машины вам уходить не придется, потому что парковка буквально под боком. Вода прозрачная, но если вы приедете в выходные, когда будет много посетителей, то скорее всего застанете ее мутной.

    Минусы:

    Дно достаточно илистое, а берег травянистый. Любимого песочка здесь, к сожалению, нет.

    Как добраться:

    На машине: с Пекинки  поворачиваете в поселок Семязино и проезжаете его до конца, далее упретесь в пляж, а точнее – в парковку.

    На общественном транспорте: на автобусах №20,21,22 доезжаете до остановки «ГАИ». Потом вам нужно пройти либо через весь поселок, либо выбрать короткую дорогу через поле за гипермаркетом «Лента».

  3. Содышка

    Плюсы:

    Также разрешенное место для купания в это сезоне. Фактически пляж находится в черте города, поэтому самое главное преимущество – до него легко добраться. Из-за его большой протяженности здесь достаточно много мест для купания. Можно зайти со стороны села Богослово, можно – со стороны города. Везде вы найдете песчаный пляж. Ила здесь нет. Здесь также будет располагаться 1 пост с 3 сотрудниками: спасателями и медработником.

    Минусы:

    То, что пляж очень близко к городу, может быть и минусом. Так как каждые выходные там будет много людей. Также по берегу располагается барбекю – парк и другие пункты отдыха. То есть, если вы хотите тихого отдыха у воды, это не то место.

    Как добраться:

    На машине: советуем приезжать со стороны села Богослово. Вам нужно доехать до села, проехать его и по левую сторону вы увидите песчаный пляж.

    На общественном транспорте: садитесь на автобус №53, выходите на остановке «Содышка» и идите присматривать себе красивое местечко.

    Фото: fotokto.ru

  4. Озеро Глубокое

    Плюсы:

    Место официально разрешено для купания. Дно здесь песчаное, берег травянистый, но чистый. Здесь достаточно часто вывозят мусор. Для тех, кто боится глубины, хорошая новость – спуск в воду плавный. Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора и также присутствует 1 пост с 3 специалистами: спасателями и медработником. Есть парковка.

    Минусы:

    Здесь всегда слегка мутная вода. Хотя все санитарные нормы водоем прошел, и купаться в нем разрешено.

    Как добраться:

    На машине: заезд на пляж со стороны Черной речки. По дороге в Загородный парк  сразу после моста  вы поворачиваете направо, проезжаете домики и движетесь  по проселочной дороге. Упретесь в озеро.

    На общественном транспорте: садитесь в автобус №7, доезжаете до конечной остановки «Областная больница» и идете прямо по территории парка, мимо административного здания, за ним, через 200 метров, увидите озеро.

    Фото: alonestalker.livejournal.com

  5. Клязьма

    Плюсы:

    Песчаное дно, песчаный берег и достаточно плавный заход. Очень много места, есть где развернуться! Также, как и на других разрешенных пляжах, есть пост со спасателем и медработником.  Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора, душевая и даже волейбольная площадка!

    Минусы:

    Вода достаточно мутная, посетителей много.

    Как добраться:

    На машине: проложите маршрут в сторону Загородного парка, а после моста поверните налево. Там есть дорога, которая ведет прямиком к пляжу.

    На общественном транспорте: вам нужно сесть на автобус №7, доехать до конечной остановки (потому что после моста нет остановки), потом поехать обратно и выйти на остановке до моста. А дальше идти пешком до пляжа!

  6. Правила поведения на водоемах

    Купаться уже можно, и это здорово! Но  помните, что существуют правила поведения на водоемах, которые важно соблюдать, чтобы отдых не превратился в трагедию…

    • Нельзя купаться в нетрезвом виде;
    • Нельзя кататься на водном транспорте вблизи места купания людей;
    • Опасно нырять в местах неизвестной глубины;
    • Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых;
    • Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь;
    • Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец;
    • Не купайтесь в запрещенных для плавания водоемах! За это вы рискуете выплатить штраф в размере от 800 до 4000 рублей.

    Юлия Митина

    Заглавное фото: prizyv.ru

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