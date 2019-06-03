Где искупаться во Владимире? 4 водоема открыли для жителей

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Ура! Можно купаться!
На прошедших выходных прошли проверку в черте Владимира 4 водоема. Они признаны пригодными для купания. А всего по области более 60-ти мест, которые отвечают всем требованиям чистоты и обустройства пляжей. Пресс-служба МЧС по Владимирской области дала официальное разрешение и открыла купальный сезон:
«1-го июня во Владимирской области официально стартует купальный сезон. Все места массового отдыха людей на водных объектах прошли техническое освидетельствование и готовы к приёму отдыхающих. Они будут функционировать по 31-е августа, (за исключением дней, когда будет объявлены неблагоприятные погодные явления).
Так где же во Владимире можно купаться? Читайте и планируйте свой отдых!
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Семязино
Плюсы:
Купание здесь официально разрешено. Пляж оборудован кабинками для переодевания, есть туалеты, урны для мусора. Размещен 1 пост на котором будут дежурить 3 человека (спасатели и медработники). Достаточно простой подъезд к пляжу и далеко от машины вам уходить не придется, потому что парковка буквально под боком. Вода прозрачная, но если вы приедете в выходные, когда будет много посетителей, то скорее всего застанете ее мутной.
Минусы:
Дно достаточно илистое, а берег травянистый. Любимого песочка здесь, к сожалению, нет.
Как добраться:
На машине: с Пекинки поворачиваете в поселок Семязино и проезжаете его до конца, далее упретесь в пляж, а точнее – в парковку.
На общественном транспорте: на автобусах №20,21,22 доезжаете до остановки «ГАИ». Потом вам нужно пройти либо через весь поселок, либо выбрать короткую дорогу через поле за гипермаркетом «Лента».
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Содышка
Плюсы:
Также разрешенное место для купания в это сезоне. Фактически пляж находится в черте города, поэтому самое главное преимущество – до него легко добраться. Из-за его большой протяженности здесь достаточно много мест для купания. Можно зайти со стороны села Богослово, можно – со стороны города. Везде вы найдете песчаный пляж. Ила здесь нет. Здесь также будет располагаться 1 пост с 3 сотрудниками: спасателями и медработником.
Минусы:
То, что пляж очень близко к городу, может быть и минусом. Так как каждые выходные там будет много людей. Также по берегу располагается барбекю – парк и другие пункты отдыха. То есть, если вы хотите тихого отдыха у воды, это не то место.
Как добраться:
На машине: советуем приезжать со стороны села Богослово. Вам нужно доехать до села, проехать его и по левую сторону вы увидите песчаный пляж.
На общественном транспорте: садитесь на автобус №53, выходите на остановке «Содышка» и идите присматривать себе красивое местечко.
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Озеро Глубокое
Плюсы:
Место официально разрешено для купания. Дно здесь песчаное, берег травянистый, но чистый. Здесь достаточно часто вывозят мусор. Для тех, кто боится глубины, хорошая новость – спуск в воду плавный. Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора и также присутствует 1 пост с 3 специалистами: спасателями и медработником. Есть парковка.
Минусы:
Здесь всегда слегка мутная вода. Хотя все санитарные нормы водоем прошел, и купаться в нем разрешено.
Как добраться:
На машине: заезд на пляж со стороны Черной речки. По дороге в Загородный парк сразу после моста вы поворачиваете направо, проезжаете домики и движетесь по проселочной дороге. Упретесь в озеро.
На общественном транспорте: садитесь в автобус №7, доезжаете до конечной остановки «Областная больница» и идете прямо по территории парка, мимо административного здания, за ним, через 200 метров, увидите озеро.
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Клязьма
Плюсы:
Песчаное дно, песчаный берег и достаточно плавный заход. Очень много места, есть где развернуться! Также, как и на других разрешенных пляжах, есть пост со спасателем и медработником. Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора, душевая и даже волейбольная площадка!
Минусы:
Вода достаточно мутная, посетителей много.
Как добраться:
На машине: проложите маршрут в сторону Загородного парка, а после моста поверните налево. Там есть дорога, которая ведет прямиком к пляжу.
На общественном транспорте: вам нужно сесть на автобус №7, доехать до конечной остановки (потому что после моста нет остановки), потом поехать обратно и выйти на остановке до моста. А дальше идти пешком до пляжа!
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Правила поведения на водоемах
Купаться уже можно, и это здорово! Но помните, что существуют правила поведения на водоемах, которые важно соблюдать, чтобы отдых не превратился в трагедию…
- Нельзя купаться в нетрезвом виде;
- Нельзя кататься на водном транспорте вблизи места купания людей;
- Опасно нырять в местах неизвестной глубины;
- Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых;
- Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь;
- Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец;
- Не купайтесь в запрещенных для плавания водоемах! За это вы рискуете выплатить штраф в размере от 800 до 4000 рублей.
Юлия Митина
Заглавное фото: prizyv.ru
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