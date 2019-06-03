Где искупаться во Владимире? 4 водоема открыли для жителей

На прошедших выходных прошли проверку в черте Владимира 4 водоема. Они признаны пригодными для купания. А всего по области более 60-ти мест, которые отвечают всем требованиям чистоты и обустройства пляжей. Пресс-служба МЧС по Владимирской области дала официальное разрешение и открыла купальный сезон:

«1-го июня во Владимирской области официально стартует купальный сезон. Все места массового отдыха людей на водных объектах прошли техническое освидетельствование и готовы к приёму отдыхающих. Они будут функционировать по 31-е августа, (за исключением дней, когда будет объявлены неблагоприятные погодные явления).

Так где же во Владимире можно купаться? Читайте и планируйте свой отдых!