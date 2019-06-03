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4 владимирских пляжа открыли, но купаться можно не везде

Обзор популярных водоемов

  1. Купальный сезон стартовал

    В прошедшие выходные во Владимире прошли проверку   4 пляжа. Они признаны пригодными для отдыха, но далеко не везде стоит купаться.  Роспотребнадзор забраковал качество воды в трех  водоемах из четырех. Подробнее об этом – в материале  Призыв.ТВ

    Клязьма, озеро Глубокое, Содышка – здесь вода не соответствует санитарным нормам. Получается, что единственное разрешенное место для купания – это Семязино.

    На что же можно рассчитывать на владимирские пляжах, кроме купания, читаем в нашем обзоре.

     

  2. Семязино

    Плюсы:

    Это единственное место, где купание официально разрешено.  Пляж оборудован кабинками для переодевания, есть туалеты, урны для мусора. Размещен 1 пост на котором будут дежурить 3 человека (спасатели и медработники). Достаточно простой подъезд к пляжу и далеко от машины вам уходить не придется, потому что парковка буквально под боком. Вода прозрачная, но если вы приедете в выходные, когда будет много посетителей, то скорее всего застанете ее мутной.

    Минусы:

    Дно достаточно илистое, а берег травянистый. Любимого песочка здесь, к сожалению, нет.

    Как добраться:

    На машине: с Пекинки  поворачиваете в поселок Семязино и проезжаете его до конца, далее упретесь в пляж, а точнее – в парковку.

    На общественном транспорте: на автобусах №20,21,22 доезжаете до остановки «ГАИ». Потом вам нужно пройти либо через весь поселок, либо выбрать короткую дорогу через поле за гипермаркетом «Лента».

  3. Содышка

    Плюсы:

    Фактически пляж находится в черте города, поэтому самое главное преимущество – до него легко добраться. Из-за его большой протяженности здесь достаточно много места. Можно зайти со стороны села Богослово, можно – со стороны города. Везде вы найдете песчаный пляж.  Здесь также будет располагаться 1 пост с 3 сотрудниками: спасателями и медработником.

    Минусы:

    Здесь можно только загорать и отдыхать, в воду заходит не рекомендует Роспотребназор. И то, что пляж находится очень близко к городу, может быть и минусом. Так как каждые выходные там будет много людей. Также по берегу располагается барбекю – парк и другие пункты отдыха. То есть, если вы хотите тихого отдыха у воды, это не то место.

    Как добраться:

    На машине: советуем приезжать со стороны села Богослово. Вам нужно доехать до села, проехать его и по левую сторону вы увидите песчаный пляж.

    На общественном транспорте: садитесь на автобус №53, выходите на остановке «Содышка» и идите присматривать себе красивое местечко.

    Фото: fotokto.ru

  4. Озеро Глубокое

    Плюсы:

    Место отдыха очень приятное. Берег травянистый, но чистый. Здесь достаточно часто вывозят мусор. Есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора и также присутствует 1 пост с 3 специалистами: спасателями и медработником. Есть парковка.

    Минусы:

    Здесь всегда слегка мутная вода. И она не прошла проверку. Купаться не рекомендуется.

    Как добраться:

    На машине: заезд на пляж со стороны Черной речки. По дороге в Загородный парк  сразу после моста  вы поворачиваете направо, проезжаете домики и движетесь  по проселочной дороге. Упретесь в озеро.

    На общественном транспорте: садитесь в автобус №7, доезжаете до конечной остановки «Областная больница» и идете прямо по территории парка, мимо административного здания, за ним, через 200 метров, увидите озеро.

    Фото: alonestalker.livejournal.com

  5. Клязьма

    Плюсы:

    Песчаный берег и достаточно плавный заход. Очень много места, есть где развернуться! Также, как и на других пляжах, есть пост со спасателем и медработником.  Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора, душевая и даже волейбольная площадка!

    Минусы:

    Посетителей много. Купаться также не рекомендуют из-за грязной воды.

    Как добраться:

    На машине: проложите маршрут в сторону Загородного парка, а после моста поверните налево. Там есть дорога, которая ведет прямиком к пляжу.

    На общественном транспорте: вам нужно сесть на автобус №7, доехать до конечной остановки (потому что после моста нет остановки), потом поехать обратно и выйти на остановке до моста. А дальше идти пешком до пляжа!

  6. Правила поведения на водоемах

    Помните, что существуют правила поведения на водоемах, которые важно соблюдать, чтобы отдых не превратился в трагедию.

    • Нельзя купаться в нетрезвом виде;
    • Нельзя кататься на водном транспорте вблизи места купания людей;
    • Опасно нырять в местах неизвестной глубины;
    • Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых;
    • Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь;
    • Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец;
    • Не купайтесь в запрещенных для плавания водоемах! За это вы рискуете выплатить штраф в размере от 800 до 4000 рублей.

    Юлия Митина

    Заглавное фото: prizyv.ru

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