4 владимирских пляжа открыли, но купаться можно не везде

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Купальный сезон стартовал
В прошедшие выходные во Владимире прошли проверку 4 пляжа. Они признаны пригодными для отдыха, но далеко не везде стоит купаться. Роспотребнадзор забраковал качество воды в трех водоемах из четырех. Подробнее об этом – в материале Призыв.ТВ
Клязьма, озеро Глубокое, Содышка – здесь вода не соответствует санитарным нормам. Получается, что единственное разрешенное место для купания – это Семязино.
На что же можно рассчитывать на владимирские пляжах, кроме купания, читаем в нашем обзоре.
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Семязино
Плюсы:
Это единственное место, где купание официально разрешено. Пляж оборудован кабинками для переодевания, есть туалеты, урны для мусора. Размещен 1 пост на котором будут дежурить 3 человека (спасатели и медработники). Достаточно простой подъезд к пляжу и далеко от машины вам уходить не придется, потому что парковка буквально под боком. Вода прозрачная, но если вы приедете в выходные, когда будет много посетителей, то скорее всего застанете ее мутной.
Минусы:
Дно достаточно илистое, а берег травянистый. Любимого песочка здесь, к сожалению, нет.
Как добраться:
На машине: с Пекинки поворачиваете в поселок Семязино и проезжаете его до конца, далее упретесь в пляж, а точнее – в парковку.
На общественном транспорте: на автобусах №20,21,22 доезжаете до остановки «ГАИ». Потом вам нужно пройти либо через весь поселок, либо выбрать короткую дорогу через поле за гипермаркетом «Лента».
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Содышка
Плюсы:
Фактически пляж находится в черте города, поэтому самое главное преимущество – до него легко добраться. Из-за его большой протяженности здесь достаточно много места. Можно зайти со стороны села Богослово, можно – со стороны города. Везде вы найдете песчаный пляж. Здесь также будет располагаться 1 пост с 3 сотрудниками: спасателями и медработником.
Минусы:
Здесь можно только загорать и отдыхать, в воду заходит не рекомендует Роспотребназор. И то, что пляж находится очень близко к городу, может быть и минусом. Так как каждые выходные там будет много людей. Также по берегу располагается барбекю – парк и другие пункты отдыха. То есть, если вы хотите тихого отдыха у воды, это не то место.
Как добраться:
На машине: советуем приезжать со стороны села Богослово. Вам нужно доехать до села, проехать его и по левую сторону вы увидите песчаный пляж.
На общественном транспорте: садитесь на автобус №53, выходите на остановке «Содышка» и идите присматривать себе красивое местечко.
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Озеро Глубокое
Плюсы:
Место отдыха очень приятное. Берег травянистый, но чистый. Здесь достаточно часто вывозят мусор. Есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора и также присутствует 1 пост с 3 специалистами: спасателями и медработником. Есть парковка.
Минусы:
Здесь всегда слегка мутная вода. И она не прошла проверку. Купаться не рекомендуется.
Как добраться:
На машине: заезд на пляж со стороны Черной речки. По дороге в Загородный парк сразу после моста вы поворачиваете направо, проезжаете домики и движетесь по проселочной дороге. Упретесь в озеро.
На общественном транспорте: садитесь в автобус №7, доезжаете до конечной остановки «Областная больница» и идете прямо по территории парка, мимо административного здания, за ним, через 200 метров, увидите озеро.
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Клязьма
Плюсы:
Песчаный берег и достаточно плавный заход. Очень много места, есть где развернуться! Также, как и на других пляжах, есть пост со спасателем и медработником. Здесь есть кабинки для переодевания, туалеты, урны для мусора, душевая и даже волейбольная площадка!
Минусы:
Посетителей много. Купаться также не рекомендуют из-за грязной воды.
Как добраться:
На машине: проложите маршрут в сторону Загородного парка, а после моста поверните налево. Там есть дорога, которая ведет прямиком к пляжу.
На общественном транспорте: вам нужно сесть на автобус №7, доехать до конечной остановки (потому что после моста нет остановки), потом поехать обратно и выйти на остановке до моста. А дальше идти пешком до пляжа!
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Правила поведения на водоемах
Помните, что существуют правила поведения на водоемах, которые важно соблюдать, чтобы отдых не превратился в трагедию.
- Нельзя купаться в нетрезвом виде;
- Нельзя кататься на водном транспорте вблизи места купания людей;
- Опасно нырять в местах неизвестной глубины;
- Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых;
- Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь;
- Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на себя ступню за большой палец;
- Не купайтесь в запрещенных для плавания водоемах! За это вы рискуете выплатить штраф в размере от 800 до 4000 рублей.
Юлия Митина
Заглавное фото: prizyv.ru
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