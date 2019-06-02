Улица Девическая: пристанище Грибоедова и красной милиции

Улица Девическая появилась в период регулярной перепланировки древних улиц города Владимира в начале XIX в. По самым скромным подсчетам, ей более 200 лет! Начиналась она от центральной Большой улицы и вела к Княгининому монастырю. В народе его называли как женским, так и девическим. Отсюда и пошло название улицы, которая вела к нему.

Гостиный двор и Торговая площадь

По списку 1899 г. на Девической значилось пятнадцать каменных, два полукаменных и один деревянный дом. Справа улица начиналась щепным и мясным рядом Гостиного двора. Ряды сохранились до сих пор. В них теперь размещены магазины и кафе.

Далее следовала Торговая (базарная) площадь. Базар во Владимире был открыт в воскресенье, 21 сентября 1852 г. Все работы по его благоустройству проводились на личные средства владимирского купца 1-й гильдии, городского головы Петра Васильевича Козлова. Городской базар находился здесь больше века, вплоть до 70-х годов XX столетия, пока не построили новый рынок на улице Батурина. Теперь на месте базарной площади находится небольшой уютный сквер с оригинальным фонтаном.

Далее следовал квартал, состоящий из четырех жилых домов. Такой была правая сторона улицы в конце XIX века. А вся левая сторона состояла из двухэтажных каменных жилых домов. Почти в первозданном виде улица сохранилась до наших дней.

Пристанище Грибоедовых

Улица Девическая имеет отношение к биографии русского поэта, ученого, музыканта, дипломата, автора комедии «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова. Летом 1812 года семнадцатилетним студентом Московского университета он добровольцем вступил в Московский гусарский полк в чине корнета. Первого сентября этого года полк выступил из Москвы к месту новой дислокации — в город Казань. 8 сентября на марше полка через Владимир корнет Грибоедов заболел «простудою в левом боку» и остался здесь.

В это же время здесь проживали его мать Анастасия Федоровна и сестра Мария. Они уехали из Москвы в августе 1812 года, спасаясь от нашествия французской армии. В Госархиве Владимирской области сохранилось дело, в котором сказано, что А.Ф. Грибоедова снимала во Владимире квартиру в доме бывшего соборного священника Ястребова, жившего недалеко от Успенского (Княгининого) женского монастыря. По архивным документам было установлено, что двухэтажное каменное здание под № 17 на улице Девической и есть бывший дом священника Ястребова, где в 1812—1814 годы жила семья Грибоедовых. Естественно, что корнет Александр Грибоедов, значившийся в рапортах своего полка больным в городе Владимире, жил в доме своей матери.

Красномилицейская эпоха

До революции в доме, где жили Грибоедовы, размещалось городское полицейское управление. В первые годы советской власти многие подразделения только что образованной губмилиции переместились на улицу Девическую. Поэтому по постановлению президиума горсовета от 24 декабря 1927 г. она была переименована в Красномилицейскую.

В те годы многие здания на бывшей Девической улице, используемые под трактиры, постоялые дворы и доходные дома, поменяли своих владельцев. В доме № 3 на долгие годы поселилась музыкальная школа № 1, с 1956 года носящая имя нашего земляка – известного композитора Сергея Танеева. Гордость школы – народная артистка РСФСР, солистка Большого театра Вера Фирсова. В своих воспоминаниях она писала: «Занятия во Владимирской музыкальной школе были важнейшим этапом в моем музыкальном формировании. Именно там была заложена основа музыкального воспитания. Педагогический коллектив состоял из людей с тонким вкусом и высокой требовательностью…».

В начале 1930-х годов на улице Красномилицейской открылся городской пионерский клуб, находившийся в доме бывшего купца Люлина (ныне дом № 7). В нём пионеры посещали кружки авиа-, радио-, фото-, драмы, по изучению автомобилей, работала агитбригада. Затем в течение десятка лет в этом доме был магазин «Дары природы». По соседству, в доме № 5, в конце 1950-х гг. расположилась городская детская библиотека.

В доме № 9 по ул. Красномилицейской находился Владимирский городской Дом санитарного просвещения, открывшейся здесь в 1922 г. Он вел санитарно-просветительную работу по г. Владимиру и прилегающим к нему фабрично-заводским и деревенским районам. В Доме имелась постоянная выставка-музей, состоящая из следующих 9 отделов: анатомофизиологического, инфекционных болезней, социальных болезней, охраны здоровья детей, охраны материнства и младенчества, охраны труда, гигиены и санитарии, санитарно-статистического и ветеринарного. Кроме того, при Доме имелось два передвижных фонда литературы и наглядных пособий: один содержал 10837 книг, брошюр, диапозитивов, таблиц и плакатов, а другой – 315. Кроме постоянных, при Доме устраивались временные выставки, а также организовывались кружки и курсы.

Возвращение на круги своя

В 1991 году улице возвращено прежнее название Девической. Улица сохранила облик старого Владимира. Но сейчас она всегда оживленная, многолюдная, переполнена транспортом. В старинных зданиях вновь в изобилии расположились магазинчики и кафе.

А в 1990-е годы вдоме № 1 открылось первое в городе казино «Майкопар». Так назывался табак, которым торговала одна из лавок, расположенных здесь до революции. Сейчас в здании располагается стейк-хауз «Сохо».

Несколько лет назад городские власти представили на суд горожанам проект превращения Девической в пешеходную зону. Но его реализация пока отложена на неопределенное время. А жаль: улица вполне достойна стать еще одной достопримечательностью нашего города.

Татьяна Лысова

Фото Дмитрия Киреева