На роды как на курорт, или Определяемся с выбором роддома

Многие сравнивают областной перинатальный центр с санаторием. Абсолютное большинство палат имеют блочную систему – современный блок на две палаты, каждая из которых рассчитана на двоих, плюс общий душ и туалет. Также при желании на роды можно пригласить мужа, маму, доулу (специалиста, оказывающего практическую, информационную и психологическую поддержку) или другого человека, который поможет женщине морально в этом нелегком деле. И все это совершенно бесплатно.

Единственное – нужно продумать данный момент заранее и сдать «партнеру» определенные анализы для допуска.

Новоиспеченная мама в зависимости от своего самочувствия сама решает, где будет находиться ее новорожденный ребенок. Есть несколько вариантов:

1. Малыш находится с мамой круглосуточно

2. Ребенка забирают только на ночь, чтобы мама немного отдохнула

3. Новорожденного приносят только на кормления