На роды как на курорт, или Определяемся с выбором роддома

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Выбор есть
Раньше у женщин почти не было выбора, где рожать. «Скорая» привозила будущую маму в ближайший от её места жительства роддом, а там уж дело шло естественным образом. Сейчас выбор есть. Во всяком случае, во Владимире. Предлагаем потенциальным мамочкам перечень услуг, которые можно получить в различных медучреждениях, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант.
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Областной перинатальный центр
Многие сравнивают областной перинатальный центр с санаторием. Абсолютное большинство палат имеют блочную систему – современный блок на две палаты, каждая из которых рассчитана на двоих, плюс общий душ и туалет. Также при желании на роды можно пригласить мужа, маму, доулу (специалиста, оказывающего практическую, информационную и психологическую поддержку) или другого человека, который поможет женщине морально в этом нелегком деле. И все это совершенно бесплатно.
Единственное – нужно продумать данный момент заранее и сдать «партнеру» определенные анализы для допуска.
Новоиспеченная мама в зависимости от своего самочувствия сама решает, где будет находиться ее новорожденный ребенок. Есть несколько вариантов:
1. Малыш находится с мамой круглосуточно
2. Ребенка забирают только на ночь, чтобы мама немного отдохнула
3. Новорожденного приносят только на кормления
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Роддом №2
Второй роддом всегда пользовался большим «спросом» среди будущих и настоящих мамочек. Доброжелательная атмосфера, комфортные условия плюс (при желании) особые «бонусы» за доплату – это сервисное послеродовое отделение. Сами роды, независимо от того партнерские они или нет, абсолютно бесплатны.
За 10000 рублей можно получить:
– двухместную палату с бытовой техникой;
– санузел в шаговой доступности;
– дополнительное питание;
– возможность посещения в любое время.
За 19500 рублей можно разместиться в «семейной» палате – вместе с отцом ребенка (или иным родственником), где он сможет находиться круглосуточно наравне с матерью и ухаживать за малышом. Единственный минус – отсутствие питания для папы.
Кстати, сейчас в роддоме есть индивидуальные родовые залы с фитболами для тех, кто выбрал партнерские роды. А все палаты в послеродовом отделении переоборудованы для совместного пребывания мамы и малыша.
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Областной роддом
Если раньше областной роддом выбирали только из-за первоклассных специалистов и возможности получить квалифицированную помощь в сложных случаях, то сейчас прогресс дошел и до главного роддома региона. Там сделали пусть небольшой, но ремонт, создали сервисные палаты и ввели совместное пребывание. Кроме того, только в загородном роддоме есть возможность родить естественным путем после операции кесарево сечения. Несмотря на то, что обычно противопоказаний к естественным родам при наличии состоятельного рубца нет, для этого, по требованию ВОЗ, недостаточно стационара обычного роддома. Областной же отвечает всем необходимым требованиям для такого типа родоразрешения. А вот партнерских родов в загородном нет.
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Что брать с собой в роддом?
– Оригиналы и копии в 2-х экземплярах документов (паспорт*, полис, СНИЛС, свидетельство о браке, родовой сертификат, листок нетрудоспособности);
– х/б халат, ночная рубашка, сменная обувь (желательно сланцы);
– предметы личной гигиены;
– полотенце;
– кружка, ложка;
– компрессионные чулки;
– два больших пакета для уличной одежды;
* В роддомах есть услуга оформления свидетельства о рождении ребенка. Для этого нужно предоставить оригиналы паспортов обоих родителей.
Для ребенка:
– упаковка подгузников;
– жидкое мыло;
– по желанию боди, носочки, чепчики.
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А это оставьте дома
– дорожные сумки;
– махровые халаты и «мохнатые» тапки;
– фены и другие электроприборы;
– нижнее бельё;
– книги;
– украшения;
– молокоотсос*
– одноразовые трусы*
– гигиенические послеродовые прокладки*
*Молокоотсос и одноразовые трусы с послеродовыми прокладками разрешены не везде. Нужно уточнять в выбранном роддоме.
Подготовила Елена Клинская
Главное фото: itd0.mycdn.me
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