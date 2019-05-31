Владимирцам начали оформлять транспортные карточки

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Что такое транспортная карта
Во Владимире начался первый этап внедрения безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте. Первыми оформить транспортную карту могут льготники. Пластиковая карта придет взамен социального проездного билета. С ее помощью можно будет расплатиться в автобусах с литерой «С» и троллейбусах.
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Сколько будет стоить проезд
Внедрение транспортной карты не приведет к увеличению стоимости проезда. Зато пополнять их будет удобно. Не надо каждый раз стоять в очередях. Перевести деньги можно в отделениях «Роспечати», «Почты России», «Сбербанка» или через онлайн-кабинет прямо дома.
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Будет ли ограничено количество поездок
Транспортная карта не ограничивает количество поездок. С ее помощью льготная категория пассажиров может передвигаться по городу в том объеме, который им необходим.
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Какие нужны документы
Чтобы оформить транспортную карту, житель Владимира, имеющий льготы, должен иметь при себе следующие документы: паспорт, удостоверение льготника, справку о постоянной регистрации и СНИЛС.
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Где можно подать документы
На данный момент подать документы на оформление транспортной карты можно по адресу: г. Владимир, ул. Мира, кабинет 213. Именно там располагается частная компания «Владикард», с которой мэрия заключила контракт на нововведения. В ближайшем будущем оформить карту можно будет и в офисах МФЦ, расположенных во всех районах областного центра.
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Когда будут готовы транспортные карты
На изготовление транспортной карты компании понадобится примерно месяц. Когда проездной документ будет готов, человек, подавший заявку, получит СМС-сообщение.
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Кто может пользоваться транспортной картой
Любой житель Владимира может выпустить себе персональную транспортную карту. С ее помощью можно будет рассчитываться за каждую поездку или записать туда проездной билет. Если пассажир её потерял, то пластиковый документ будет заблокирован при предъявлении паспорта. При этом остаток средств будет перенесен на временную карту.
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Как можно будет расплатиться в общественном транспорте
После введения транспортных карт способ оплаты наличными отменен не будет. За проезд можно будет рассчитываться транспортной или банковской картами и деньгами.
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Когда стоит подать документы
Спешить с оформлением пластиковой карты не нужно. Сейчас в офисе «Владикарда» очереди. В день документы подают примерно 200 человек. У льготников будет время для того, чтобы получить транспортные карты. Их внедрение начнется только осенью.
Полина Тарбеева
Фото “Призыв ТВ”
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