Владимирцам начали оформлять транспортные карточки

На данный момент подать документы на оформление транспортной карты можно по адресу: г. Владимир, ул. Мира, кабинет 213. Именно там располагается частная компания «Владикард», с которой мэрия заключила контракт на нововведения. В ближайшем будущем оформить карту можно будет и в офисах МФЦ, расположенных во всех районах областного центра.