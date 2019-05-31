ТНТ4 обошёл Netflix в голливудском конкурсе кинонаград

Телеканал (18+) выиграл премию Golden Trailer Awards

29 мая 2019 в столице киноиндустрии Лос-Анджелесе, США, прошла церемонии награждения самой престижной премии в области маркетинга фильмов Golden Trailer Awards. В ней принимают участие трейлеры, постеры, рекламные кампании крупнейших киностудий мира.

В номинации Best Foreign TV Spot («Лучший зарубежный ТВ-ролик») российский телеканал ТНТ4 обошёл мирового гиганта Netflix с трейлером «Одинаково Мощное Кино».

Трейлер ТНТ4 «Одинаково Мощное кино» уже становился победителем на премиях телевизионного промоушна PromaxBDA UK 2018 (3 награды в разных номинациях — золото, серебро, бронза) и Promax Europe 2019 (2 золота). На Golden Trailer Awards ТНТ4 был представлен в номинациях наравне с работами Netflix, Warner Bros, Marvel Studios и HBO.

Гавриил Гордеев, директор ТНТ4: «Нам приятно получить оценку Голливуда, особенно накануне важной премьеры. Скоро ТНТ4 покажет «Прожарку по-голливудски» — это лучшие выпуски американской версии хейт-шоу. Наглядно увидите, что у ТНТ4 с Голливудом не только одинаково мощные трейлеры, но и одинаково мощные «Прожарки»

НОМИНАЦИЯ ТНТ4 В GOLDEN TRAILER AWARDS:

Best Foreign TV Spot (for a Feature Film)

WINNER: Equally Powerful Movies, TNT4 Channel, TNT4

Hidden Man “The Art of War” :30, NUROSTAR

Paris Est A Nous “Now”, Netflix, Mark Woollen & Associates

Roma “La Casa” :60, Netflix, JAX

Roma “Feel”, Netflix, GrandSon

ПОЛНЫЙ список победителей здесь.

О премии Golden Trailer Awards:

Премия «Золотой трейлер» (англ. Golden Trailer Awards) — ежегодная международная кинопремия за достижения в области маркетинга кинопродукции, вручаемая с 1999 года. Премия вручается за победу в одной из более 70 категорий, в которых жюри оценивает трейлеры, постеры, рекламные стенды и рекламные кампании фильмов. Традиционно премия вручается в Лос-Анджелесе, США. Основное соревнование проводится между трейлерами различных кинофильмов. К участию допускаются ролики не только американских фильмов, но и зарубежных. Решение о присуждении премии принимает специально сформированное жюри, состоящее из профессионалов кинобизнеса. В список судей входят известные режиссёры, продюсеры и руководители киностудий, таких как: Sony Pictures, DreamWorks, Fine Line Features, Artisan Entertainment и других.

Ирина Смыслова