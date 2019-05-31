Около полутора тысяч “зеленых” бегунов выйдут на старт 

В День защиты детей, 1 июня, во Владимире состоится традиционный благотворительный забег «Зелёный марафон». Трасса пройдет по центру: по улицам Дворянской и Большой Московской. Для взрослых дистанция составляет 4,2 и 10 км на выбор. Для детей будет организована дистанция 420 метров. Регистрация на забег, которая проходила на сайте, уже закончена. Известно, что заявились 1417 человек. При этом подтвердить свое участие можно и в день мероприятия.

Кроме спортивных состязаний, в рамках «Зеленого марафона» на Театральной площади организуют мастер-классы и разнообразные развлечения для гостей. Юные спортсмены – победители забегов получат памятные медали и ценные призы.

Расписание спортивного праздника:

9.00 – Сбор участников и гостей, регистрация на забеги (Театральная площадь)

10.00 – Торжественное открытие, объявление графика забегов

10.10 – Старт детского забега (420 м)

10.20 – Инклюзивный старт (420 м)

10.40 – Общая разминка

11:00 – Старт забега на дистанции 4,2 и 10 км

11.20 – Социальная акция

12.10 – Награждение победителей забегов

Владимир не единственный город, присоединившийся к забегу. Он пройдёт более чем в 60 городах России, от Калининграда до Владивостока. На время проведения мероприятия движение транспорта будет ограничено, также частично поменяет маршруты и общественный транспорт. О том, как провести эти выходные весело и с пользой, читайте в нашей афише.

Ольга Ефремова

Фото группы “Администрация г. Владимира” в “ВКонтакте”