Где провести первые летние выходные

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Кинотеатр "Милосердие и порядок"
Два полнометражных мультфильма, детский фильм и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, Гваделупа, 2018, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.
О том, как маленький человек делает первые шаги в постижении мира, расскажет в 13.30 кинокартина «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+). Приключенческий мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) начнется в 16.00. Новый фильм мэтра отечественного кино Станислава Говорухина «На Париж» (Россия, 2018, 18+) начнется в 18.30.
Владимир, ул. Добросельская, 2г
1 и 2 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30
Вход свободный
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Областной дом молодежи
Фестиваль «День защиты детей» (0+)
1 июня всех мамочек с детьми ждет насыщенная программа:
10.00 – мастер-класс Анастасии Целиковой о том, как научить ребенка безопасному поведению на улице и в Интернете (тренер Анастасия Целикова)
11.00 – практикум по оказанию первой помощи от преподавателя Владимирского медицинского колледжа и врача скорой помощи Ирины Смольяниновой.
12.30 – семинар детского психолога, специалиста центр дефектологии и логопедии Светланы Рыбаковой «Найти и обезвредить: опасности на пути развития ребенка».
Специально для мамочек в ожидании малыша:
10.30-12.00 – ПУЗИ-КВЕСТ: стань супермамой за 45 минут. Будущие родители пройдут 6 станций и узнают, как правильно кормить, носить, купать, переодевать, пеленать и делать массаж малышу.
12.30 – акушерка с 20-летним опытом Анна Борисовна Никитина и доула Ксения Свалова проведут семинар на тему «Безопасные роды».
А также для всех гостей мероприятия будет организован фримаркет детских вещей, душевное чаепитие и интересное общение для молодых родителей.
Владимир, ул. Дзержинского, 5
1 июня с 10.00 до 15.00
Вход свободный. Необходимо пройти регистрацию
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Театральная площадь
«Зеленый марафон» (12+)
Сбербанк России приурочил к Дню защиты детей проведение традиционного «Зелёного марафона». Он пройдёт 1 июня 2019 года более чем в 60 городах России, от Калининграда до Владивостока. Во Владимире забег состоится при поддержке администрации города в самом центре Владимира по улицам Дворянской и Большой Московской. Для участия в «Зелёном Марафоне» во Владимире зарегистрировались 1417 человек. Но все желающие в возрасте от 7 лет и старше смогут заявиться на забег в день его проведения с 9.00 в зоне регистрации на Театральной площади. Все они смогут выйти на старт разных дистанций.
Участникам «Зелёного марафона» будут предложены две дистанции — 4,2 и 10 км, для детей – не более 420 метров. Первые 1000 финишировавших получат медали. Кроме спортивных состязаний, в рамках «Зеленого марафона» на Театральной площади пройдут мастер-классы и разнообразные развлечения для жителей города. Юные спортсмены – победители забегов получат памятные медали и ценные призы.
Владимир, Театральная площадь, ул. Дворянская и Б.Московская
1 июня с 9.00 до 12.00
Вход свободный
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Стадион "Лыбедь"
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Суздаль
Фестиваль «Гастрономическая карта России» (0+)
1 июня в Суздале пройдет мобильный гастрономический фестиваль. Согласно концепции «площадка фестиваля – весь город», 8 фудтраков Горьковского автозавода будут работать с 12.00 до 20.00 в самых популярных фототочках туристического города № 1, одновременно являющихся местами большого потока гостей. Команда суздальских рестораторов, отельеров и производителей предложат жителям и гостям города региональные блюда и продукты в формате уличной еды.
Спасо-Евфимиев монастырь, сквер Пожарского – мобильное кафе «Огурец»;
Улица Кремлевская, у перекрестка с ул. Лебедева – мобильный гриль-бар «Гостиный двор»;
У Музея деревянного зодчества – мобильное кафе «Колобок» (ресторан «Улей», ГК «Пушкарская слобода»);
Смотровая площадка «Ильинский луг» – мобильный буфет «Фермерский завтрак», фермерское хозяйство П.Н.Девятова «Птичий двор»;
У входа в Суздальский кремль – мобильная пышечная «Le Bazar Suzdal»;
Торговая площадь – мобильный пекарский буфет «Гнездо Пекаря» и др. (3 фудтрака).
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Усадьба Храповицких в Судогодском районе
Муромцевские гуляния (0+)
Ежегодно в первое воскресение июня во Владимирской области проходит традиционный праздник «Муромцевские гулянья». Его проводят администрация Судогодского района и Владимиро-Суздальский музей-заповедник в уникальном природно-архитектурном памятнике – Усадьбе В.С. Храповицкого в Муромцеве. Участниками фестиваля станут творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества со всей Владимирской области. Гостей праздника ждет насыщенная программа:
– ярмарка мастеров: торговля сувенирами, изделиями народных промыслов и ремёсел;
– мастер-классы по плетению венков и кукол из травы (сеансы в 11.00, 12.00, 13.00);
– Троицкое и Травяное подворье: дегустация блюд и напитков русской кухни;
– «Богатырская поляна» – спортивные игры и состязания в народных традициях;
– исторический мини-квест «На Барских прудах»;
– выставка работ участников конкурса «Деревенский праздник»;
– фотозона с объёмными фигурами и веселыми тантамаресками;
– необыкновенные игры «СеноГольф», «ГраблиБол», «СеноКрикет» и зона для отдыха «Сенокос»;
– бесплатная лотерея для гостей и участников праздника;
– «Карусельная поляна» – конкурсы, качели, карусели.
В завершение фестиваля гостей ждет яркое выступление удалого да развеселого ансамбля добрых молодцев «Лапти-бэнд».
Судогодский район, п. Муромцево, ул. Совхозная, 4
Новое место проведения фестиваля – около визит-центра ВСМЗ (рядом с каретным двором усадьбы, напротив Дома культуры)
8 июня с 14.00 до 18.00
Вход свободный
Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/mam33
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