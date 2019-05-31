Где провести первые летние выходные

Два полнометражных мультфильма, детский фильм и военную драму для взрослых предлагает своим гостям социальный кинотеатр «Милосердие и порядок». Веселый анимационный фильм «Букашки-2» (Франция, Китай, Гваделупа, 2018, 0+) малыши с родителями могут посмотреть в 10.30.

О том, как маленький человек делает первые шаги в постижении мира, расскажет в 13.30 кинокартина «Как прогулять школу с пользой» (Франция, 2017, 6+). Приключенческий мультфильм «Тайна магазина игрушек» (Китай, 2017, 6+) начнется в 16.00. Новый фильм мэтра отечественного кино Станислава Говорухина «На Париж» (Россия, 2018, 18+) начнется в 18.30.

Владимир, ул. Добросельская, 2г

1 и 2 июня в 10.30, 13.30, 16.00, 18.30

Вход свободный