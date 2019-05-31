Блондинки против брюнеток. Кто кого?

31 мая – Всемирный день блондинок, а 28 мая – брюнеток. В их давнем противостоянии (кто же красивее, женственнее и успешнее) даже праздники рядом! Наш эксперт – мастер парикмахерской «Полина» Екатерина Егорычева расскажет, какой цвет волос выбирают владимирские дамы, сколько стоит стать блондинкой или брюнеткой. Стоит ли решаться на смелый эксперимент?

Трудности перехода, или Блондинкой быть не просто

– Екатерина, какой же цвет волос предпочитают владимирские женщины?

– Среди моих клиенток блондинок больше, чем брюнеток. Блондинками стремятся стать и девушки, и дамы средних лет. Это для мужчин блондинка – один цвет волос, а на самом деле существует более пятидесяти оттенков блонда: пепельный, платиновый, жемчужный, ванильный, золотой и т.д. Один оттенок блонда может омолодить лицо, другой – проявить недостатки.

А еще есть разные техники окрашивания: мелирование (прядками высветляют волосы), аэртач (напоминает мелирование, но пряди для осветления набираются не при помощи расчески, а «выдуваются» феном), омбре (использование двух цветов, между которыми делается плавный переход, например, от темного к более светлому). Как видите, современная индустрия красоты предлагает много вариантов.

Нашим бабушкам повезло меньше: блондинками они становились с помощью перекиси водорода, волосы от этого страдали жутко.

Историки моды говорят, что именно с помощью перекиси впервые в мире королевский парикмахер превратил жену императора Наполеона III в блондинку.

Хотя у брюнеток и нет такого многообразия оттенков, но, как говорится, место для маневров присутствует. Брюнетки – это не только темный цвет волос, но и черно-коричневый, иссиня-черные оттенки. Брюнеткам можно добавить светлых, разноцветных прядей. Да, брюнетки – антиподы блондинок, но объединяет их одно: не все могут быть блондинками или брюнетками, не всем это к лицу.

– Сколько же стоит стать блондинкой? А брюнеткой?

– Карл Лагерфельд шутил: «Красота не требует жертв. Красота требует денег». И стоимость вашего окрашивания будет зависеть от выбранного цвета, длины и густоты волос, техники окрашивания, красок (есть эконом-класс, средний класс, премиум-класс), а также от ценовой политики и статуса салона. Я против окрашивания волос в домашних условиях! Красители из масс-маркета никогда не дадут желаемого результата, и вы можете испортить волосы.

Чтобы стать брюнеткой, нужно только окрашивание волос. А чтобы превратиться в блондинку, нужно и осветление (до нужной основы, которую определяет мастер), и тонирование волос (окрашивание волос в желаемый оттенок). Если у вас натуральные, неокрашенные волосы (мечта любого парикмахера), стать блондинкой проще. А вот рыжим, брюнеткам, шатенкам перейти в блонд сложнее, надо запастись временем, терпением и деньгами: одним посещением парикмахерской не обойтись.

Если блондинка захочет стать брюнеткой, то ей надо быть готовой к тому, что краска будет плохо держаться на осветленных, пористых, поврежденных волосах, поэтому на первых порах придется чаще краситься.

Если женщина с русыми волосами до плеч хочет стать брюнеткой, то она заплатит от 800 до 1000 рублей (минимальная цена по городу).

С блондинкой выйдет дороже:

Осветление – от 1500 рублей.

Осветление и тонирование – от 2 300 рубле.

Мелирование – нужно 1 500 рублей и больше.

Аэртач занимает 4-6 часов работы у парикмахера и стоит от 4 000 рублей у ученика и до 15 000 рублей у профессионала.

Не забываем, что раз в месяц блондинкам и брюнеткам нужно подкрашивать корни, освежать цвет. И обязательно хорошо ухаживать за волосами: использовать специальные шампуни, бальзамы, лосьоны и маски для волос.

Блондинкам я не рекомендую пользоваться тониками, они могут дать нестандартную реакцию, можете получить неожиданный цвет. Безопаснее тонироваться краской и специальными шампунями, а еще лучше это делать у мастера.

– Были у тебя клиентки, которые резко меняли цвет из брюнеток в блондинок или наоборот?

– Случаи в практике разные: например, была у меня клиентка – девушка-альбинос. И у нее волосы свои отдавали в желтизну, как будто ее не совсем удачно осветлили. Мы попробовали добавить темных прядей, чтобы смотрелось как мелирование. Но через 2 недели у нее абсолютно все смылось, так как ее волосы «стекловидные», краска с них быстро пропадает. У меня 2 такие редкие клиентки!

Как-то пришла девушка, хотела зеленый цвет на концах волос сделать. Мы ее отговаривали, неожиданно в итоге покрасили концы в розовый, она осталась довольна. Вот она, сила убеждения! Иногда дамы пытаются из брюнеток перейти в блондинок, так как много появляется седины, иногда, наоборот, хотят добавить яркости и цвета.

Пока не покрасишься, не примеришь на себя новый цвет волос, не поймешь – твой это образ или нет.

Меняйтесь, не бойтесь экспериментировать в любом возрасте, но, пожалуйста, делайте это с помощью профессионалов, чтобы результат вас не разочаровал.

Долой стереотипы!

Лежит брюнетка на больничной койке с сотрясением мозга и думает: «Вот была бы я блондинкой, не валялась бы здесь!» Говорят, что именно брюнетки придумали большую часть анекдотов про глупых блондинок.

Есть мнение, что блондинок основательно «подставила» американская писательница Анита Лус, выпустив роман «Джентльмены предпочитают блондинок», где впервые появился образ глупой блондинки, которая искала богатства. Роман позже превратился в бродвейскую постановку, а потом и в фильм. И клише было готово!

Сотрудники университета Огайо проанализировали статистику успешности женщин 50+. И оказалось, блондинки обладают более высоким IQ и чаще бывают гениями. Так что киношный образ блондинки-гения – не такой уж и надуманный! Уровень IQ у блондинок, участвующих в исследовании, составил 103,2 пункта, что было максимально высоким результатом для всех категорий женщин. Актриса-блондинка Шерон Стоун удивила всех. Она обладательница IQ, равного 154. Нормой, кстати, является 98, а уровнем интеллекта выше 130 может похвастаться лишь 2% жителей Земли. Брюнетки уступили блондинкам, их IQ равнялся 102,7 пункта, а вот у рыжеволосых IQ – 101,2 пункта, у шатенок – 100,5 пункта.

Брюнетки любят цитировать Аниту Лус: «Джентльмены предпочитают блондинок, но женятся на брюнетках». И это не зависть: разные исследования показали, что брюнетки зарабатывают намного больше блондинок. И в любовной жизни им также везет больше.

Но мы уверены, что каждый – сам кузнец своего счастья и интеллекта, вне зависимости от цвета волос. Поздравляем всех блондинок и брюнеток с их праздником, желаем быть яркими, эффектными и счастливыми!

Елена Середина

Заглавное фото: st03.kakprosto.ru