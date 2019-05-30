Юных москвичей привез огромный ретропаровоз!

На днях владимирцы и гости города могли наблюдать «аномальное» скопление детей на вокзале и в историческом центре Владимира. Все дело в том, что наш город посетил ретропоезд. Подмосковные школьники знакомились с историей городов “Золотого кольца России”. Как говорится, все новое – хорошо забытое старое. И этот возрожденный проект – совместное детище «РЖД Тур» и компании «Ретро-Туризм».

Тур начинался в пятницу вечером, и утром в субботу юные путешественники прибыли в северную часть Центрального региона. Они посетили Ярославль и Кострому, и после ночного переезда их радушно встречал Владимир. В 8.50 утра на вокзале мы встречали полносоставный поезд в 14 вагонов, который доставил 460 школьников и их сопровождающих. Гостей быстро рассадили по автобусам и повезли на экскурсию.

Ребята с интересом знакомились с парадным въездом в город – Золотыми воротами, прикоснулись к святыням Успенского собора и с удовольствием совершили пешую прогулку по самым интересным местам Суздаля. В 17.00 ретропоезд отправился в обратный путь, увозя уставших и переполненных впечатлениями ребят.

Преимущества такого вида туризма несомненны. Во-первых, перевозка детей осуществлялась в полном соответствии с действующим законодательством. Во-вторых, ночные переезды – удобный и экономичный способ преодолевать значительные расстояния между туристскими центрами.

Романтика путешествия в поезде не сравнима ни с каким другим видом транспорта – для ребят это особое приключение.

Хочется отметить очень слаженные действия сотрудников владимирского железнодорожного вокзала, принимающей стороны, самих гостей и их сопровождающих. Исполнительный директор компании «БигТрансТур» Иван Лавров отметил: «Во Владимире достаточно ресурсов для того, чтобы достойно принимать подобные мероприятия. И «РЖД Тур» – наши давние партнеры. У нас много различных, в том числе тематических, программ, разработанных для разных целевых аудиторий».

Будем надеяться, что ретропоезда с путешественниками станут хорошей традицией в плане возрождения путешествий по родному краю, а мы всегда рады гостям на нашей Владимиро-Суздальской земле.

Инна Чапурина

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