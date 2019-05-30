Общение в мессенджерах: конфликты, обиды, непонимание?

Интернет давно стал частью нашей жизни, и с этим приходится считаться. А что происходит с языком в виртуальном пространстве? Почему во всевозможных чатах между собеседниками так легко вспыхивают конфликты и возникают обиды? Стоит ли писать с соблюдением всех правил, как избежать непонимания и грамотно выразить свои мысли?

ТРЕТИЙ ТИП РЕЧИ

Современные лингвисты говорят о начале новой эпохи в языке, появлении третьего типа речи. Это общение в мессенджерах и социальных сетях. Формально это письменная речь, но по факту мы пытаемся передать устную речь на письме, отсюда все сложности и претензии, зачастую возникающие у людей старшего поколения: «Этот интернет вам всё правописание испортит!»

«Сейчас мы стали активнейшим образом использовать письменную речь не по назначению: не для хранения или перенесения смыслов, а для того, чтобы просто общаться», – рассказал Максим Кронгауз в интервью «Москва 24».

Так какие же новшества появились с началом общения в соцсетях?

Во-первых, это сокращение слов: спс, пож, норм, нра. Слово «норм» в значении «нормально» уже можно услышать и в устной речи.

Во-вторых, использование англицизмов, и самый частый из них – «ок».

В-третьих, использование только заглавных букв (Caps Lock) воспринимается как крик, возмущение, выражение сильных эмоций по поводу факта или события, изложенного В ТАКОМ ВИДЕ.

В-четвёртых, особый подход к знакам препинания и их замене. Об этом стоит поговорить подробнее.

ОБЩЕНИЕ = СЛОВА + J

Из чего складывается общение? Из того, что мы говорим, и того, КАК мы это делаем. Мы «считываем» множество невербальных сигналов: улыбку или её отсутствие, общее выражение лица, позу собеседника, интонации, с которыми он говорит.

Общение в соцсетях лишает нас невербального компонента, и мы теряем значительную часть информации.

Выручают нас многочисленные смайлы, эмодзи, наклейки, которые передают грусть, восторг, сочувствие, веселье, сарказм и другие эмоции. Как же пользователи интернета выкручивались в первое десятилетие его существования, когда готовых смайликов ещё не существовало? Создавали их из знаков препинания, и выглядело это довольно забавно.

Считается, что первым использовать закрывающую скобку как знак улыбки придумал русский писатель Владимир Набоков в 1969 году.

В интервью журналу The New York Times Владимир Набоков сказал: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку, — нечто вроде выгнутой линии, лежащей навзничь скобки; именно этот значок я поставил бы вместо ответа на ваш вопрос».

ОНЛАЙН-ЭТИКЕТ

Складываются особые правила общения в онлайн-переписке, и если вы их не соблюдаете, но рискуете нарваться как минимум на непонимание собеседника, а то и на обиду. Например, в письменной речи точка – знак завершения предложения. В практике общения в соцсетях в конце последнего предложения точка уже не ставится, конец сообщения виден и так. А внутри сообщения точка выполняет разделительную функцию.

Чаще всего точка воспринимается как признак сухости собеседника, нежелания общаться, поэтому заменяется закрывающей скобкой или смайлом.

При этом если раньше несколько закрывающих скобок или смайл в конце предложения обозначали позитивное настроение, радость, то сейчас это признак нейтрального сообщения, а точка – признак категоричности и недовольства.

Самый сложный вопрос – как быстро отвечать на сообщения. Зачастую долгое молчание воспринимается как равнодушие, игнорирование, поэтому радуйте собеседника, отвечайте оперативно по возможности)))

ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛИ

Не секрет, что многие люди получают удовольствие от того, что задевают собеседника, комментируют его посты так, чтобы вызвать обиду, злость, гнев. Интернет-троллинг весьма распространённое явление, и причин у него несколько. Это хороший способ выразить собственную агрессию, оставаясь при этом недоступным и неуязвимым, получить ощущение управления другими людьми, власти и контроля над ними, показать себя как непримиримого борца / настоящего интеллектуала / носителя истины (нужное подчеркнуть).

Рецепт один: не кормите тролля. Не отвечайте ему, не вступайте в полемику, не доказывайте свою правоту – он только этого и ждёт. В этом случае молчание – гарантия того, что провокатор уйдёт.

Если же интернет-тролль не унимается, его всегда можно заблокировать или пожаловаться – вы не обязаны терпеть чужое хамство на своей территории.

СОЦСЕТИ И ГРАМОТНОСТЬ

Вернёмся к вопросу о том, ухудшает ли общение в соцсетях общую грамотность. Может показаться, что да, потому что пишут практически без ошибок люди с хорошей зрительной памятью, которые много читают. По аналогии можно сделать вывод, что если они будут читать безграмотные записи в интернете и писать так же, то и грамотность ухудшится. Мало того: возникают всё новые мемы типа «Мыш кродеться» или «Дратути», которые активно распространяются интернет-пользователями. Но всё немного сложнее. Главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов уверен, что такие языковые шутки – скоротечная мода.

«Язык падонкаф», который в конце 90-х – начале 2000 гг. вызывал серьёзные опасения некоторых лингвистов, сейчас прочно забыт, да и современные мемы сменяют друг друга достаточно быстро.

Не будем путать причину и следствие: если человек изначально пишет с ошибками, то и в соцсетях, в мессенджерах он будет писать так же. А если вы умеете различать языковые ситуации и стили, то всё в порядке.

Начинать предложения не с заглавной буквы, а со строчной, заканчивать мысль озорным смайликом в мессенджере, пропускать запятые – всё это допустимо в интернет-общении, но будет характеризовать вас как безграмотного человека, если вы будете использовать эти же приёмы в официальной или деловой переписке. Поэтому читайте больше хороших книг, написанных известными писателями, расширяйте кругозор и не забывайте о том, что живое общение с человеком – это та самая устная речь, которую мы не всегда корректно передаём в мессенджерах. Чаще встречайтесь с друзьями и близкими, разговаривайте с ними, и тогда причин для непонимания и обид, вызванных лишней точкой или отсутствием смайлов в сообщении, не будет!

А какие проблемы в интернет-общении видите вы, наши уважаемые читатели?

Наталия Фельдман

Верхнее фото: www.vladtime.ru