Маслята и свинушки пошли на востоке Владимирской области

Нынешний погожий и теплый, даже жаркий май ознаменовался не только ранними грозами, но и ранними грибами. «Пионерами» грибного царства в восточной части Владимирской области оказались маслята. Обычно они высыпают в начале июня, а май для них – досрочный дебют. Их яркие маслянистые коричневые шляпки во множестве показались в траве среди сосенок и березок в Вязниковском, Гороховецком, Камешковском и Ковровском районах.

У железнодорожного переезда близ станции Чулково, у пересечения ГЖД и шоссе 17 (К-2 Муром – М-7 «Волга») существуют целые «торговые ряды», где можно приобрести всевозможные дары природы. Маслятами там сейчас торгуют в немалых количествах. В Камешковском районе целыми корзинками маслята собирают в перелесках почти рядом с райцентром. А в южной части Ковровского района помимо маслят попадаются еще и крепкие подберезовики.

Несмотря на сильную жару, большинство грибов нового урожая чистые, нечервивые. Гурманы уже побаловали себя супчиком из свежих грибов. Остается надеяться, что 2019 год окажется куда более подходящим для «тихой охоты», чем предыдущий, ознаменовавшийся редким для наших мест вопиющим безгрибьем.

Кроме маслят и подберезовиков, сейчас в лесу встречаются еще и свинушки тонкие, в просторечье именуемые дуньками. Сегодня это официально ядовитый гриб. Во «всемирной паутине» ныне можно отыскать массу разнообразных жутких сведений о том, каким именно разрушительным образом влияют свинушки-дуньки на человеческий организм. Указывается, что первым доказал смертельную опасность свинушек немецкий ученый-миолог (грибовед) Юлиус Шеффер

Юлиус Шеффер осенью 1944 года в разгар Второй мировой войны поел пресловутых дунек, считавшихся тогда съедобными, и умер спустя 17 дней от острой почечной недостаточности.

Все это звучит очень авторитетно, но автор этих строк в молодости неоднократно ел жареные дуньки целыми сковородками вместе с членами своей семьи, и ни разу ни у кого даже живот не заболел, не говоря уже о каких-то более серьезных последствиях.

Многие старики до сих пор упорно считают дуньки съедобными грибами, вопреки новым установкам, собирают и жарят их. Возможно, их организм просто не знает о том, что есть эти грибы нельзя. Кстати, в СССР официально свинушку признали ядовитой только в 1984 году, а до 1981-го ее разрешалось заготавливать, в том числе на продажу. Что же касается печальной участи герра Шеффера, то, возможно, это лишь очередное (причем, к сожалению, буквальное) подтверждение расхожей истины о том, что русскому здорово, то немцу – смерть!

Николай Фролов

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