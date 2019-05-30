Маме – берег турецкий, а папе Крым подавай!

Почему в Тайланд и Вьетнам дешевле лететь именно летом? В чем плюсы и минусы? Какие преимущества дает раннее бронирование? Где получить «длинный шенген» и когда лучше покупать тур, чтобы реально сэкономить? На все эти вопросы отвечает директор туристического бюро «Елки – Пальмы» Елена Федорова.

Забронируйте лето зимой

– Елена, раннее бронирование актуально, выгодно?

– Да, последние лет пять раннее бронирование очень выгодно, оно начинается в ноябре и заканчивается в марте-апреле. В ноябре-декабре появляются минимальные цены на туры от партнеров. И по нашему опыту, цены ниже уже не будут. При раннем бронировании можно сэкономить до 30% от стоимости путевки в сезон: если в ноябре-декабре тур стоит 100 000 рублей, то летом уже – 120 000 – 130 000 рублей. И чем ближе дата вылета, тем дороже будет турпакет.

Раннее бронирование – это не только минимальные цены, но и удобные по времени вылеты, хорошие отели (рядом с морем, нужной инфраструктурой, видом из окна номера, наличием балкона).

Хорошие отели быстро «попадают в стоп» (в них заканчиваются места). Если при раннем бронировании еще можно выбрать удачные вылеты (утром прилетел, а вечером улетел, в итоге – два полноценных дня на море), то в сезон выбора не остается: чаще всего вылеты чартерные и «съедают» полдня-день от вашего отпуска.

Кстати, иностранцы очень любят бронировать туры зимой. Они разбирают самые оптимальные отели по соотношению цены, качества и условиям возврата. Да, главный минус раннего бронирования – невозможность внести изменения в даты поездки и в данные туристов. Выход – покупка страховки от невыезда и если вдруг визу не дали. Ее стоимость зависит от страны и от тура (примерно 3% от стоимости тура).

Раннее бронирование актуально, если вы планируете отдых в высокий сезон (июнь – сентябрь). В октябре уже не так может повезти с погодой, школьники отправляются на учебу, спрос резко падает, соответственно, выбор больше – цены ниже.

Мальдивы не горят

– Многие мечтают о Сейшелах, Мальдивах и Доминикане. Сколько же стоит такая мечта?

– Сейшелы и Мальдивы – это фешенебельные курорты. Ими часто интересуются, когда планируется свадебное торжество, медовый месяц. Ценник стартует от 200 000 – 300 000 рублей на двоих. На острова летят со всего мира состоятельные люди с деньгами, так что горящих туров туда почти не бывает.

При покупке тура актуально раннее бронирование, потому что спрос высок. Более реально полететь в Доминикану – ценник от 150 000 рублей на двоих. Бывают и туры от 80 000 – 100 000 рублей, но редко.

– Кстати, а что насчет горящих туров по другим направлениям?

– Вне сезона горящих туров много, в высокий сезон (июнь, июль, август, сентябрь) – мало. При поиске горящего тура нужно, чтобы был собран чемодан и турист был готов вылететь в буквальном смысле завтра. Иногда приходят клиенты 14 июля и говорят, что нам надо горящий тур именно на 15 и 16 июля, а еще в кредит. Дамы и господа, это почти нереально!

Горящие туры не дешевле раннего бронирования. Только при раннем бронировании вы получаете более выгодные варианты и возможность выбора, при горящей путевке – без вариантов.

Можете позволить отпуск в это время, успели забронировать, устраивает дневной или вечерний вылет – покупаете и отдыхаете.

“Шенген”, провиза, каникулы

– Какой отдых интересует владимирцев?

– В России – это Сочи, курорты Краснодарского края, Крым. Кроме моря, туристы спрашивают горы.

Сочи – это идеальное место отдыха: инфраструктура шикарная, море, горы – все рядом.

Недавно для пары сформировали комбинированный тур: свадебное путешествие на 5 дней в горы и на 5 дней на море. Востребованы также экскурсии в Санкт-Петербург, Казань, Карелию. Туда едут в основном на автобусе. Если предпочесть поезд, то стоимость тура сразу вырастет в 1,5-2 раза.

Из визовых стран интересует Греция, Испания, Италия, Франция, Болгария. Нас часто спрашивают, какие европейские страны щедры на «длинный шенген»?

Франция и Греция более охотно дают “шенген” на год и даже на два-три года, если у вас уже были поездки в Европу.

Испания ужесточила требования к получению шенгенской визы: теперь требует финансового обеспечения от туриста – 90 евро (было 75 евро) в день. Сумма финансового обеспечения была увеличена в связи с повышением минимальной зарплаты в Испании до 900 евро, а по закону суточная норма финансового обеспечения на одного иностранного туриста в день должна составлять не менее 10% от минимальной оплаты труда. Семья из 4 человек покупала через наше агентство тур, им пришлось предоставить справку из банка о наличии средств на счету на сумму 300 000 рублей! Знаю, что многие берут взаймы у родных, друзей, чтобы в справке от банка была необходимая сумма.

Какой “шенген” дать, решает посольство. Если у вас новый загранпаспорт, то не забывайте к заявке на визу прикладывать старый паспорт. Если же за последние 3 года у вас были поездки, то старый паспорт обязателен!

Из безвизовых стран интересны Турция, Тунис, Кипр, Черногория, Марокко.

Обратите внимание: раньше провиза (упрощенная виза) на Кипр оформлялась за полчаса, сейчас оформление увеличилось до 5 дней. Провиза делается для граждан Российской Федерации, летящих прямыми рейсами из России в аэропорты Ларнаки или Пафоса. Если вы планируете лететь на Кипр через третью страну, такой документ вам не подойдет, и придется оформлять визу через консульство.

Когда была эпопея с вирусами «Коксаки» в Турции, многие боялись туда лететь с детьми. Некоторые и сейчас опасаются. У нас была семья, которая купила тур в Турцию, но решила из-за вируса отказаться, заплатила неустойку в 20% от стоимости тура и поехала в Сочи. В итоге, ребенок заболел и там, проведя несколько дней в больнице. Я хочу сказать, что от болезни не застрахован никто. Заболеть можно везде, если организм ослаблен. Поэтому нужно хорошенько подумать перед поездкой, готовы ли вы и ваш малыш к смене климата!

Гораздо меньше спрашивают Таиланд и Вьетнам, потому что опасаются «сезона дождей». Просто надо знать, где в Таиланде и Вьетнаме отдыхать! Летом в Таиланде на курортах Андаманского моря (например, остров Пхукет, провинция Краби, острова Пхи-Пхи) сезон дождей ярко выраженный: небо затянуто тучами, ветер и волны на море, дожди идут часто. А вот на курортах Сиамского залива (Паттайя, Самуи, Пханган, Ко Тао) летом сезон дождей гораздо мягче: дожди идут редко, по продолжительности не более часа, море спокойное и теплое.

Большой плюс отдыха в Таиланде летом – низкие цены, изобилие фруктов, которых вы не увидите в зимний период.

В летний период наиболее комфортная погода в Центральном Вьетнаме (г. Дананг, г. Хойан), где великолепные пляжи и теплое спокойное море. Отличные погодные условия в Нячанге, а на Фантьете (Муине) – дожди! Да, дожди везде бывают, но обычно вечером и длятся полчаса-час, принося с собой свежесть и прохладу. И цены во Вьетнаме в летний период также ниже.

– А все-таки где лучше отдыхать с детьми?

– Всегда рекомендую Турцию. Купив турпакет, заплатили один раз и получили разнообразный шведский стол, где всегда можно найти, чем накормить маленького ребенка. Инфраструктура, развлечения, занятия, услуги няни, первая линия пляжа– отдыхайте с удовольствием. Кому надоела Турция, пожалуйста, в Тунис. С детьми постарше можно ехать на Кипр, там отели расположены не всегда на 1-й линии от моря (300-500 метров).

В Грецию и Испанию, на мой взгляд, надо ехать с подростками. В этих странах не только море, но и достопримечательности. Есть что посмотреть, где походить.

– А молодоженам в медовый месяц?

– Все зависит от самих молодоженов. Кто-то выбирает Сочи, кто-то летит в Доминикану. Европа пользуется спросом. Молодожены выбирают страну, исходя из пожеланий и бюджета.

Можно выбрать тур для молодоженов с символической церемонией в ратуше или на берегу океана. Заказать фотографа и романтический ужин, выбрать номер для молодоженов с кроватью в виде сердца или номер с шикарным видом!

– Как можно сэкономить при покупке тура?

– В сезон не получится, вне сезона – да. Например, в Испании школьные летние каникулы начинаются примерно в 20-х числах июня, а новый учебный год – с 10 – 12 сентября. Отдыхать на море, в парк развлечений «Порт-Авентуру» едут не только туристы из России и Европы, но и сами испанцы, и ценник на все ползет вверх. К тому же огромные очереди на аттракционы в парк.

Лучше лететь в Испанию в середине сентября или до конца июня.

Можно сэкономить, если выбрать Таиланд и Вьетнам (летом туда туры дешевле). На наш юг, да и на все направления надо ехать в конце мая или в середине сентября (когда дети еще учатся или уже пошли в школу). Но в конце мая можно приехать к холодному морю. А в сентябре застать дожди. Но может быть все прекрасно, как повезет с погодой – это своеобразная рулетка. Были, например, туристы, которым пришлось в июне-июле в Испании купаться в прохладном море, а кто-то в октябре застал шикарную погоду.

Приезжайте в аэропорт заранее

– Какие-то нестандартные ситуации с вашими клиентами происходили?

– Любые нестандартные ситуации сначала воспринимаются как стресс (надо быстро решить проблему), и лишь потом все это вспоминаешь со смехом. Кстати, про новобрачных: отдыхали во Вьетнаме, забыли обручальное кольцо в сейфе, паника, слезы. Мы связались с отелем, кольцо из сейфа сотрудники отеля забрали. А месяца через два другие наши клиенты, которые отдыхали в этом же районе, кольцо привезли и вернули забывчивым товарищам.

Еще интересный случай: до военных действий на Украине туристы из этой страны бронировали тур через нас в Египет. Мы их предупредили, что в аэропорт надо приехать заранее. Они заказали у нас трансфер. И вдруг звонят: «Мы опоздали на самолет»! Как так? Мы подумали, вдруг трансфер не справился. Нет, все хорошо, привез их вовремя. Оказалось, они просто сидели, ждали чего-то и пропустили вылет. Мы подсказали им, что делать, они купили новые билеты, через три часа улетели. К концу отдыха партнер сокращает вылеты, предлагает другой рейс через три дня, оплатив пребывание в отеле. Мы радостные звоним им, мол, у вас три дополнительных бесплатных дня отдыха! Они грустно нам отвечают, что железнодорожные билеты на обратную дорогу у них уже куплены. Пришлось старые билеты сдавать и покупать новые.

Предупреждаем всех туристов: приезжайте в аэропорт за 3 часа, попейте кофе, погуляйте.

При международном перелете до посадки необходимо пройти не только регистрацию на рейс, но и таможню, контроль безопасности, предъявить все документы. В сезон бывают огромные очереди на таможне. Если раньше туриста, зарегистрировавшегося на рейс, ждали до последнего, то сегодня этого нет: двери в гейт закрыли, посадка закончилась. И неважно, с детьми, без детей вы опоздали, вас не пустят.

Желаем всем читателям обязательно поехать в отпуск мечты и получить много положительных эмоций и незабываемых впечатлений!

Елена Середина

Заглавное фото из личного архива Елены Федоровой