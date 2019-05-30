Как приручить «самку дракона» и вырастить «клюв аиста»

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Растения чувствуют любовь
Оксана Завьялова из Владимира с детства увлекается цветоводством. Сейчас в ее квартире живут около 30 растений: есть и знаменитый алоэ, и декабрист, и денежное дерево, и цикламен, и каланхоэ, и пуансеттия, и фиттония. Подоконников для их комфортного размещения уже не хватает, и она задумывается о приобретении специальных стеллажей для своих «подопечных».
Оксана уверена: каждый цветок обладает своим характером и энергетикой. И даже создание благоприятных условий для определенного вида растения не является гарантией его успешного роста и цветения. Главное – искренне любить цветы, и тогда они обязательно ответят вам взаимностью. Секретами цветоводства Оксана Завьялова делится с читателями «Призыв.ру».
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Поливать, рыхлить и хвалить
Самое главное в уходе за любым цветком – желание за ним ухаживать. Важны внимание (я часто хвалю своих «подопечных» и включаю им приятные мелодии) и забота (прежде всего – своевременный полив). Я поливаю цветы только отстоянной водой комнатной температуры. Причем лучше всего это делать утром – до 11.00. Вечером растение уже спит и тревожить его не рекомендуется.
Через каждые 1-3 года (в зависимости от вида растения) обязательно занимаюсь пересадкой. Вниз горшка кладу керамзит, чтобы корни цветка дышали. Если приобретаю почву в магазине, то сразу запасаюсь несколькими мешочками – под соответствующую группу растений. Если у вас на даче хорошая рыхлая земля, можно брать ее – она не хуже покупной. Обязательно нужно взрыхлить верхнюю часть почвенного покрова: у меня для этих целей есть специальные мини-инструменты – лопатка и грабли. Это необходимо сделать, чтобы средний слой грунта дышал (поскольку при поливе верхний слой «слипается»).
На окне горшки обязательно поворачивайте к свету разными сторонами. Так растение будет расти ровно, с пышной листвой, одинаково наклоняться во все стороны.
Конечно, особенности ухода зависят от вида растения. Я выбрала пять своих фаворитов и расскажу вам о них.
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Фаворит № 1. Драцена
Название этого цветка переводится с греческого «drakaina» как «самка дракона». Одна из легенд гласит, что на острове Сокотра в Аравийском море жил кровожадный дракон. Однажды в схватке со старым сильным слоном дракон, переоценив свои силы, был раздавлен соперником. Кровь двух исполинов смешалась, смочила землю и через некоторое время на этом месте появились гигантские деревья, которые прозвали драконовыми, или драценами.
В природных условиях драцена может вырасти до 10 метров, дома ее высота обычно составляет 2-3 метра. По внешнему виду она напоминает пальму. Так как драцена родом из Африки, растение любит влагу. Поэтому я регулярно устраиваю драцене теплый душ и опрыскиваю ее. В зимнее время полив сокращаю. А еще для драцены губительны прямые солнечные лучи. Не любит она и сквозняков. В целом уход за драценой несложен. Моя за год выросла на 30 сантиметров. Сейчас ее «рост» составляет полметра. Надеюсь, что когда-нибудь зацветет. Хотя и говорят, что в помещениях растение цветет очень редко.
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Фаворит № 2. Спатифиллум
Согласно легенде, в день своей свадьбы богиня Астарат вдохнула в спатифиллум частичку своего счастья. Она хотела, чтобы каждая девушка, поверившая в силу этого цветка, стала любима, могла обрести семью, завести детей. Поэтому растение имеет второе название – «женское счастье». В моей квартире живут сразу два «женских счастья». Один спатифиллум мне достался от знакомых. Цветок умирал: больше половины листьев были черными – видимо, из-за избыточного полива. Полтора года мне потребовалось, чтобы вернуть его к жизни. И вот в апреле он наконец зацвел!
Листья спатифиллума боятся прямого солнечного света, поэтому размещать его на подоконнике нежелательно. На протяжении всего года спатифиллум требует редких, но обильных поливов. Почва в промежутках между поливами должна высыхать. В теплое время года растение необходимо регулярно опрыскивать водой комнатной температуры.
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Фаворит № 3. Фикус
Фикусы – одни из самых популярных растений в цветоводстве, так как благодаря разнообразию их форм и размеров всегда можно подобрать цветок, подходящий именно к вашему интерьеру. У меня живут два фикуса. Один из них ветвистый. Планирую за счет грамотной подрезки сформировать у него красивую крону. Второй мне привезли из Геленджика. Он уже вырос до одного метра. Я в него верю и жду новых рекордов.
Что касается ухода, то фикусы неприхотливы, теневыносливы. Полив весной и летом обильный, зимой – умеренный. Следует регулярно опрыскивать растение мягкой водой. Эти растения не терпят пересушки земли.
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Фаворит № 4. Пеларгония
Название пеларгонии происходит от греческого слова “pelargos”, что переводится как «клюв аиста». Дело в том, что цветки этого растения действительно похожи на клюв этой птицы. В народе пеларгония больше известна как герань. У меня два вида этого растения: обыкновенная и королевская Грандифлора. Пеларгония при своей неприхотливости прекрасно очищает воздух в помещении. Кроме этого, многие используют это растение при лечении ОРВИ (я, например, при первых признаках простуды закапываю в нос капли из ее листьев). Компрессы с пеларгонией можно применять при небольших ранах и воспалениях на коже. Кстати, листья и цветы некоторых видов герани съедобны: цветами украшают десерты, приправляют салаты и мясные блюда. А еще опытные хозяйки поделились интересным рецептом: чтобы варенье не покрылось плесенью, в него нужно положить несколько листочков герани. Я попробовала – получилось! Как я уже сказала, растение довольно неприхотливо, но, чтобы добиться лучшего результата в летнее время, по возможности выносите пеларгонию на свежий воздух (на балкон либо на улицу). Помещение, в котором находится цветок, необходимо регулярно проветривать, так как он негативно реагирует на застоявшийся воздух.
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Фаворит № 5. Фиалка
Фиалок у меня много – аж семь видов. Различаются они и по форме листьев, и по размеру цветов, и, конечно, по цветовой гамме. На одной даже, видимо, в результате переопыления, появляются либо полностью бордовые, либо белые, либо бело-бордовые цветы. Сразу скажу, что успешно выращивать фиалку в комнатных условиях можно только в том случае, если ей будет хватать света. Поэтому прежде чем начинать разводить «маленьких красавиц», нужно оценить качество освещения в своей квартире. Понять, что фиалкам не хватает света, можно по их внешнему виду. Они станут блеклыми и вялыми, листья начнут тянуться вверх. Еще для этого цветка очень важное значение имеет наличие в земле цинка, именно тогда цветы растения будут крупными. Фиалки цветут у меня круглый год, радуют меня своей красотой.
Юлия Денисова
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