Фонтан у Торговых рядов наконец запустили 

У Торговых рядов во Владимире вновь можно с комфортом отдохнуть в знойный день. Там накануне наконец-то заработал фонтан. Расположиться рядом с ним стремятся не только жители и гости города, но и птицы. Стаи голубей слетаются к нему, чтобы поплескаться в прохладной воде.

Ранее фонтан не работал из-за ремонта инженерных сетей. Так как за конструкцию отвечает частная компания – владелец Торговых рядов, а за сами коммуникации – «Владимирводоканал», частники и городские власти долго решали, за чей счет будет проводиться ремонт. Потому и возник простой в его работе. В итоге неполадки устранил собственник. Теперь во Владимире работают все фонтаны.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв.ру”