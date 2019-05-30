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Фонтан у Торговых рядов наконец запустили 

Все неполадки устранены 

У Торговых рядов во Владимире вновь можно с комфортом отдохнуть в знойный день. Там накануне наконец-то заработал фонтан. Расположиться рядом с ним стремятся не только жители и гости города, но и птицы. Стаи голубей слетаются к нему, чтобы поплескаться в прохладной воде. 

Ранее фонтан не работал из-за ремонта инженерных сетей. Так как за конструкцию отвечает частная компания – владелец Торговых рядов, а за сами коммуникации – «Владимирводоканал», частники и городские власти долго решали, за чей счет будет проводиться ремонт. Потому и возник простой в его работе. В итоге неполадки устранил собственник. Теперь во Владимире работают все фонтаны.

Ольга Ефремова

Фото “Призыв.ру”

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